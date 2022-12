Ordet advent kommer fra det latinske ordet adventus og betyr ankomst. Det er Jesu ankomst kristne venter på.

Advent markerer forberedelse til julen og forbindes med ventetid. Alle venter vi på noe i større eller mindre grad.

De neste dagene kan du lese om mennesker som venter på ulike ting.

Martin og Andrea venter på å få adoptere et barn. Geir Pollestad (42) og regjeringen venter på bedre målinger. Agnes (8) og Frida (8) venter på julegaver. Ariana (23) og Maurits (27) venter på hverandre.

Men hva betyr det egentlig å vente?

– Å vente kan beskrive både noe man gjør og en situasjon man er i. Det å vente innebærer alltid en relasjon til en usikker framtid, men samtidig vil opplevelsen av venting variere med hvor lenge man venter og hva man venter på, forteller Kari Anne Drangsland.

Hun er samfunnnsgeograf og forsker ved Universitetet i Bergen. I sin forskning har hun vært interessert i sammenhengen mellom venting og makt, og undersøkt hvordan venting er en konsekvens av måten stater i dag forsøker å kontrollere migrasjon.

– Et konkret eksempel er hvordan myndighetene i Hamburg i 2017 åpent kommuniserte at lange saksbehandlingstider kan være en strategi for å få flyktninger til å gi opp og dra hjem.

Ulike forutsetninger for å vente

Dermed kan også venting bli brukt som et politisk virkemiddel.

– Er venting noe mennesker har til felles, på tvers av kulturer?

– På feltarbeid i Norge og Tyskland har jeg snakket med mennesker fra ulike land som har ventet i årevis på å kunne slå seg til ro et sted, på fred i hjemlandet eller på å få møte familien igjen. Et gjennomgående tema i samtalene er at venting krever tålmodighet og styrke, og at venting er nært knyttet til håp, sier Drangsland.

Hun påpeker at pandemien synliggjorde at selv om man ventet på det samme, en normal hverdag, var og er de sosiale, økonomiske og juridiske betingelsene folk venter under ulike. Derfor blir også konsekvensene av venting ulike.

Kari Anne Drangsland, forsker ved Universitetet i Bergen, har pratet med mange som befinner seg i krevende ventesituasjoner. – Det å vente innebærer alltid en relasjon til en usikker framtid, forteller Drangsland. (UiB)

Vond ventetid

Det er ikke lenge siden sogneprest Sunniva Gylver la bak seg en krevende ventetid.

– Da min mann Lars Kristian fikk en alvorlig kreftdiagnose i juni 2020, fikk vi med en gang vite at han hadde relativt kort tid igjen å leve, men vi visste ikke om vi fikk noen måneder eller år. Det var en krevende ventetid. Da ville vi ta vare på hvert minutt vi fikk sammen, og samtidig bare få overstått det som skulle komme, sier Gylver.

Hun tenker vi alle venter på små og store ting; med forventning eller frykt, ro eller utålmodighet.

– Vi venter på bussen, på kjæresten, på at det skal ringe ut til friminutt, på at vi rykker framover i køen på telefonen, på et prøvesvar fra sykehuset, på at hun skal fri, på at potetene eller prekenen skal bli ferdig. Jeg har bodd ett år i Venezuela og ett på Madagaskar. Der opplevde jeg at folk ventet mye og lenge på mange ting med stor tålmodighet, sier Gylver.

Kari Anne Drangsland har i høst intervjuet mennesker med flyktningstatus som har bodd mange år i Norge uten å få permanent opphold, fordi de ikke oppfyller språk- og inntektskravene som den forrige regjeringen innførte i 2017.

– For de fleste er ventetiden fylt av aktivitet; arbeid, skolegang, oppfølging av familie og annet som fyller folks liv. Samtidig gjennomsyrer usikkerhet livssituasjonen, sier Drangsland.

[ Derfor er Sunniva åpen om sorgen ]

Når det du venter på aldri kommer

– Kan vi vente oss i hjel?

– Venting kan innebære en sakte nedbryting av kroppen og sinnet. Under feltarbeidet mitt i Tyskland beskrev mange jeg møtte venting «som en indre krig» – en situasjon som sakte skader deg psykisk og fysisk. Dette var mennesker som hadde fått avslag på asylsøknaden, men som av ulike grunner ikke ble sendt ut av landet. For mange av disse menneskene var ventesituasjonen preget av fattigdom, manglende helsehjelp og arbeids- og reiseforbud, svarer Drangsland.

Hun påpeker at venting kan ha store konsekvenser og innebære noe migrasjonsforskere kaller sakte død.

Men også i mindre livstruende situasjoner kan venting bli ødeleggende, når vi venter og lengter intenst etter noe helt uoppnåelig.

Sunniva Gylver er blodfan av Harry Potter og viser til da Harry blir trollbundet av speilet Mørd («Drøm» baklengs). Speilet viser det vi aller mest ønsker oss og lengter etter.

– Rektor Humlesnurr tar Harry på fersken der inne foran speilet, og sier at Harry ikke må lete etter dette speilet når det nå blir gjemt. «Mange er blitt tæret bort foran speilet her, forhekset av det de ser, eller er blitt vanvittige, fordi de ikke vet om det speilet viser dem er virkelig, eller en gang mulig.» Slik venting hindrer oss i å leve livet her og nå.

VENTETID: Sogneprest Sunniva Gylver pynter juletreet i Fagerborg kirke. (Erlend Berge)

Kristenlivet innebærer alltid advent

Gylver peker på at i kristen tro gis venting en egen betydning, knyttet til troen på at Jesus en gang skal komme tilbake og dømme levende og døde, og at Gud skal skape allting nytt og sammenfatte alt i himmel og på jord.

– Dermed lever vi i en slags ventetid hele tiden, samtidig som vi utfordres på å se Guds spor i verden her og nå, og elske Gud og vår neste her og nå. I et slikt perspektiv er kristen venting ikke noe passivt eller sløvt; heller en aktiv og våken handling der hver dag leves i lys av oppstandelsen.

Gylver lengter ikke etter himmelen.

– Jeg må innrømme at for egen del opplever jeg livet så godt, at jeg ikke venter på, i betydningen lengter etter, himmelen. Men jeg kan ha en himmellengsel på vegne av andre som lider.