Russiske «Sergej»: – Tilbrakte tre år på kristent senter i homoterapi

Sergej (23) var bare 17 år da moren hans, med hjelp fra den lokale pinsemenigheten, plasserte ham på et senter for rusmisbrukere og alkoholikere. Her skulle han få hjelp til å bli kvitt sin seksuelle orientering. Nå, flere år etter, får han pustevansker når han forteller om oppholdet i Murmansk-regionen. Han har ikke lenger kontakt med moren.

Denne historien kommer fram i en ny rapport om konverteringsterapi i Russland, gjennomført av aktivistgruppa Moscow Community Center for LGBT+ initiatives. Gruppen jobber for å bedre vilkårene for LHBT-personer i Russland. Rapporten er den første om såkalt homoterapi i landet, og Vårt Land er det første vestlige mediet som har fått tilgang på den.

Også den russiske avisa Novaja Gazeta, der redaktøren Dmitrij Muratov fjor fikk Nobels fredspris, har skrevet om rapporten. Avisa avslørte i 2017 hvordan homofile menn i Tsjetsjenia ble fengslet og grovt mishandlet.

Konverteringsterapi er ikke forbudt i Russland. Det er det heller ikke i Norge. Et lovforslag som skal regulere bruk av konverteringsterapi her, ble sendt på høring høsten 2021. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal også kartlegge omfanget i Norge, som man vet lite om.

Konverteringsterapi

Konverteringsterapi er bredt definert av FN som «metoder for å forandre en persons seksuelle orientering og kjønnsidentitet».

I en rapport fra 2020 slår FN fast at konverteringsterapi er uetisk, uvitenskapelig og at det i noen tilfeller må anses som tortur.

FN ber alle land forby konverteringsterapi.

Ga seg ut for å trenge hjelp

Aktivistgruppa i Moskva har samlet en rekke eksempler og fortellinger fra folk som har opplevd å bli møtt med at deres seksuelle orientering og kjønnsidentitet kan kureres, endres eller overvinnes gjennom terapi, medisin eller bønn.

En psykiater ba foreldrene til en ung, homofil gutt finne en jente han kunne ligge med slik at han skulle bli heterofil.

I Tsjetsjenias hovedstad, Groznyj, ble en jente stukket i siden og fikk ropt muslimske bønner inn i øret for å drive ut «det homofile» i henne.

Enkelte behandlere har sagt at transpersoner ikke finnes, og én har for eksempel anbefalt homofile å be 50-60 bønner om dagen. En annen har foreslått at lesbiske burde gå med mer feminine klær og tenke på menn.

Gruppa bak rapporten ba LHBT-personer fortelle hva de har blir utsatt for av konvertering eller forsøk på «helbredelse». De fikk 74 svar. Det ble gjort dybdeintervjuer med 17 av dem.

Aktivistgruppa tok også kontakt med 16 ulike leger, psykologer og menigheter under falskt navn og ba om hjelp til å endre seksuell orientering. Samtalene, enten de foregikk på kontor eller på telefon, ble tatt opp på bånd. Alle de henvendte seg til er navngitt i rapporten, og i nettversjonen ligger også lydfiler med opptak av samtalene.

Gruppa regnet med at de vil bli saksøkt av leger og psykologer som har svart, men det har hittil ikke skjedd.

– Så lenge pasienten er villig til å betale, finnes det psykologer, leger og andre som tilbyr terapi og medisiner for å endre seksuell orientering. Ofte med fordømmelse og moralisering i tillegg, sier psykologen Valentina Likhoshva til Vårt Land.

Det er hun som har sammenfattet rapporten.

– For mange av de homofile frivillige som kontaktet behandlere var det krevende og psykisk utmattende å høre leger kalle dem syke, sier hun.

Aktivistgruppa har bestemt seg for å anmelde tre som tilbød «behandling», blant annet senteret i Kovdorregionen, som Vårt Land skriver om i denne artikkelen.

I SKOGEN: I en tett skog nord i Russland, nær finskegrensa og like ved gruvebyen Kovdor, ligger senteret der homofile Sergej tilbrakte tre år. ( Moscow Community Center for LGBT + Initiatives)

Terapi i ingenmannsland

Moren til Sergej ble rasende da hun oppdaget at sønnen var homofil. Hun hadde i mange år gått i den protestantiske frimenigheten Murmansk Church of Christ (MCC), hvor sønnen fortalte om sin legning til amerikaneren som var pastor på den tiden. «Kjemp mot homofilien», var beskjeden fra pastoren. Dette forteller han i rapporten.

– Jeg var redd og troende. Jeg hadde kontakt med mennesker jeg trodde var smartere enn meg, menn med status i kirken min. Jeg fortalte dem om meg selv og de ga meg klemmer, men sa at legningen min er en synd og at jeg aldri ville komme til paradis … Når du er en person som tror, slik som meg, er det ikke bare smertefullt å høre dette, men også skamfullt, fordi du ikke er god nok for det evige liv, sier Sergej til Vårt Land.

Sergej forteller om sine opplevelser på et kristent rehabiliteringssenter – Kovcheg Spaseniya (Frelsens ark) – i gruvebyen Kovdor, som ligger 300 kilometer fra Murmansk.

Rapporten viser at det i stor grad er mødrene som er pådriverne til konverteringsterapi for sine barn.

Slik var det også i Sergejs tilfelle. Moren tok ham med til flere, og hun fikk navn og nummer til senteret. Hun fikk med seg sønnen dit.

– Konverteringsterapien har gjort meg emosjonelt ustabil. Jeg stoler ikke på mennesker, klarer ikke å ha forhold, og plutselig kan jeg få øyeblikk hvor jeg eksploderer i sinne.

Ba om helbredelse

På senteret som ligger avsides, måtte Sergej og de andre «gjestene» gi fra seg telefoner og andre kommunikasjonsverktøy, forteller han. Han fikk beskjed om å glemme sitt tidligere liv og delta i det han kaller «typiske, religiøse praksiser» – som å be sammen i grupper.

– Man ber ikke om å slutte å være homofil eller trans, man bruker andre ord. Man kan si at vi «ber for helbredelse». Noen ganger måtte vi ha på oss hvite klær fordi det skulle symbolisere at man ble ren og fikk et nytt liv. Det var nærmest umulig å nekte og delta.

– I hvor stor grad ble du værende ved senteret fordi du trodde at det var synd å være homofil?

– I begynnelsen tror jeg det handlet om at jeg hadde en tro, men jeg var også redd for å leve utenfor senteret. Omtrent slik som det er vanskelig for mennesker som har vært i fengsel å tilpasse seg livet utenfor murene, sier Sergej.

Han sier at han etter han ble 18 år fikk forhandlet seg til telefon.

Bekrefter at homofile er ved senteret

Alexander Mikhailovich Molchanov er pastor og er den som har etablert senteret som Rehabilitation center «Ark of Salvation» (Registrert som: ANO SPRIAG «OUR CITY»).

Vårt Land intervjuer ham over telefon ved hjelp av tolk.

– Er det, eller har det vært, homofile eller transpersoner ved senteret?

– Ja. Alle mennesker som kommer hit har forskjellige problemer og føler de trenger hjelp til å løse dem. De henvender seg til senteret, som håndterer det med full forståelse og toleranse, svarer han.

Det er ikke noen homofile ved senteret nå, kanskje de skammer seg, ifølge pastoren.

Han presiserer at det er frivillig å komme dit og at de ikke snakker om «private problemer til andre gjester, slik at ingen skal føle seg utsatt».

– Er det mulig å få homofile til å endre orientering og bli heterofile?

– Det er ikke mulig for mennesker, men Gud kan klare å endre folk.

– Hvorfor er det viktig at de skal endre orientering og bli heterofile?

– Fordi det er et kristent dogme. Det finnes folk som har det greit med å være homofile, og vi aksepterer det. Men det er også folk som mener det er problematisk, og vil endre seg. Og da møter vi dem med forståelse, sier han og legger til at de forventer at når folk kommer til dem for hjelp, må de også akseptere verdiene og metodene senteret bruker.

På spørsmål om de har klart å «endre legning», hevder Alexander Mikhailovich Molchanov at de har behandlet rundt ti homofile ved senteret.

– Jeg kan si det sikkert om to stykker. En bor i Moskva, vi holder kontakt. En bor nær Murmansk.

Han sier det stemmer at de som er på senteret ikke får lov til å bruke mobiltelefoner de første månedene, men at de kan skrive brev på papir. Han mener de kan være en fin måte å gjenopprette kontakten med familien på.

RAPPORT: – Så lenge pasienten er villig til å betale, finnes det psykologer, leger og andre som tilbyr terapi og medisiner for å endre seksuell orientering, sier psykolog Valentina Likhoshva. (Giulia Troisi)

Overrasket over avsløringene

For Valentina Likhoshva, som har sammenfattet rapporten, var alle tilbudene om konverteringsterapi overraskende:

– Vi visste ikke om dette, eller vi trodde ikke at det eksisterte i så stor grad, i hvert fall ikke i det sentrale Russland. Leger, psykiatere og psykologer har lang utdanning. De burde vite bedre, sier Likhoshva.

Hun lever som åpen bifil og LHBT-aktivist i Moskva. Likhoshva vil ikke skjule hvem hun er, og går gjerne med regnbueflagget på ryggsekken. På en restaurant kan det betyr at folk ved nabobordet reiser seg og går i forakt når de ser flagget, forteller hun.

Psykologen jobber ved Moscow Community Centre for LGBT+, et knutepunkt for mange ulike LHBT-grupper.

Hun er menneskerettighetsforkjemper og jobber med utsatte grupper i Russland: LHBT+, aidssyke, immigranter og urfolk. Hun er også medarrangør av Barents Pride som holdes i Kirkenes i regi av Foreningen Fri hver høst og som støttes av det norske Barentssekretariatet.

I 2021 fikk hun Thorvald Stoltenbergs pris for sitt arbeid for Barents Pride, og for rettferdighet, likestilling, menneskerettigheter og helse i Barents-regionen. Etter pristildelingen fikk hun drapstrusler.

Psykologen hypnotiserte: Kom til behandling

Valentina Likhoshva var selv en av dem som oppsøkte behandlere for å avdekke hvem som tilbyr konverteringsterapi. En psykolog ville hypnotisere henne og krevde 200 euro for hver behandling. De to timene hun tilbrakte på hans kontor i Moskva ble en ubehagelig opplevelse, forteller hun til Vårt Land.

– Han var altfor tett inntil meg fysisk. Så ba han meg lukke øynene. Da føler man seg så ubeskyttet.

Psykologen forsøkte å hypnotisere henne, noe han ikke lyktes med. Likevel hevdet han at Likhoshva i transe hadde fortalt om et seksuelt overgrep hun ble utsatt for som fireåring. Det var forklaringen på hvorfor hun er lesbisk, mente psykologen.

Da hun påstod at hypnosen ikke fungerte, insisterte han likevel på at den gjorde det. Da Likhoshva spurte hva hun kunne gjøre med det påståtte traumet, svarte psykologen:

«Du må bare komme hit ofte til behandling».

Han mente også at hun var utsatt for en slags åndelig overføring fra en tante som levde for 100 år siden. Han rådet henne til innlede forhold med menn og anbefalte bøker hun burde lese.

– Jeg forstår hvor sprøtt det høres ut. Men når folk leter desperat etter en løsning, kan de tro på hva som helst. De tror det er noe galt med dem selv. Det er så trist, sier hun.

Ikke alle behandlerne som ble kontaktet tilbød konververteringsterapi: To psykologer avviste henne og sa at seksuell orientering er ingenting å behandle.

ANGRIPER: En mann angriper en punktdemonstrasjon som homofile aktivister holder i St. Pedersburg, juni 2011. På banner og plakater står det «Like rettigheter» og «Slapp av, homofobi kan kureres». (Dmitry Lovetsky/Ap)

Psykiater: Be 70 ganger

En ung jente henvendte seg til en psykiater som driver sin praksis på religiøst, ortodokst grunnlag. Veien til å bli frisk av mentale lidelser går gjennom ortodoks tro, mente han. I samtalen hevdet han at homofile følelser ofte er en kombinasjon av en rekke emosjonelle lidelser, som ifølge ham er fullt reversible.

Jenta ble oppfordret til å gå i kirken og be, gjerne 60-70 ganger. Hun var lesbisk var på grunn av foreldrenes skilsmisse, mente psykiateren.

Vårt Land har forsøkt å få kontakt med psykiateren, men han har ikke svart.

Et kristent senter som kaller seg Territory of Responsibility Family Academy driver opplæring og seminarer om seksuell renhet, familieproblemer, og så videre. De tilbyr kurs for mennesker som har «en uønsket tiltrekning til eget kjønn». De tilbyr «åndelig og psykologisk terapi for homofili og LHBT-personer».

«De siste månedene er det blitt stadig tydeligere hvordan en ånd av homofili sprer sin innflytelse over nesten alle i verden», skriver de på nettsiden sin.

De som står bak virksomheten kaller det et «interreligiøst rådgivningssenter». De vil trene prester og kirkeledere til å behandle folk med «uønsket tiltrekning».

De amerikanske pastorene Winn Cameron Thompson og Brett Martin har holdt kurs for senteret, opplyser de på sine hjemmesider.

LHBT Russland

Ulovlig og straffbart inntil 1993.

Klassifisert som mental lidelse fram til 1999.

Ekteskap er kun lovlig for mann/kvinne – dette kom inn i grunnloven i 2020. Ekteskap inngått av to av samme kjønn i utlandet anerkjennes ikke.

I 2013 ble den såkalte anti-propagandaloven innført. Denne loven forbyr «propaganda av utradisjonelle seksuelle relasjoner overfor mindreårige».

Homofile, lesbiske og transpersoner blir jevnlig utsatt for trakassering i Russland. Særlig transpersoner lever farlig.

Kilder: NRK, Amnesty International, NTB

MOT-IKON: Demonstranter i St. Petersburg holder opp ikoner i en motdemonstrasjon mot homofile som markerte den internasjonale dagen mot homofobi, 17. mai 2013. (Dmitry Lovetsky/Ap)

Putin tok avstand fra «ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner»

Vladimir Putin har, siden han kom tilbake til makten som president i 2012, dreid Russland i en mer nasjonalistisk retning. Han har også gitt stor plass til den ortodokse kirken, støtter «tradisjonelle kjønnsroller» og har tatt klar avstand fra det han kaller «ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner, inkludert homofili».

I grunnlovsendringen som ble vedtatt i fjor står det blant annet at ekteskapet er en union mellom mann og kvinne.

Russland er målt til det fjerde verste landet i Europa for skeive flere år på rad, senest i 2021, ifølge ILGA, som er en europeisk paraplyorganisasjon for LHBT+-grupper.

I 2013 ble et forbud mot såkalt propaganda av ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner overfor mindreårige vedtatt i Russland. I praksis gjør dette at det er ulovlig å spre positiv og nøytral informasjon om LHBT-tema dersom personer under 18 år kan få tilgang til dette.

Hatkriminalitet rettet mot LHBT-personer har økt etter at loven kom i 2013. De som rammes, lar som regel være å rapportere til politiet av frykt for videre trakassering.

Stor forskjell mellom by og bygd

– Det russiske samfunnet ligger langt etter den utviklingen for seksuelle minoriteter som har skjedd i vestlige land de siste 50 årene, sier Bernard Mohr til Vårt Land.

Han er forlagsredaktør, forfatter og journalist og har bodd og jobbet i Russland. I 2020 kom han med boka Hva vil russerne med Norge?

Samtidig er Russland delt mellom de eldre, konservative på landsbygda og de unge i byene som holder seg oppdatert via sosiale medier.

– Forskjellen er markant, sier han.

Loven fra 2013 har bred støtte i den russiske befolkningen, mens de unge mellom 18 og 30 er mer positive og har liberale holdninger til seksuelle minoriteter. Dette kommer fram i en måling gjort av det russiske analyseselskapet Levada.

– Dette er et av få byrå som brukes og siteres også i andre land, og er til å stole på, påpeker Mohr.

Eksempler fra nyhetene forteller om hvordan LHBT+personer behandles:

Soldater later som de dreper en homofil fra scenen

Matvarekjede som hadde brukt et likekjønnet par i en reklame, måtte trekke den tilbake. Paret i reklamen måtte flytte til USA.

Litteraturfestival avlyste etter press fra anti-LHBT-gruppe fordi en lesbisk forfatter skulle være paneldeltager.

En liste har flere ganger sirkulert fra anti-homogruppa Pila («sag» på russisk, etter Saw-filmene), med navn på skeive, med oppfordring til å «jakte» på dem.

LHBT-aktivisten Elena Grigoriyeva ble drept rett etter at navnet hennes sto på listen nevnt over i 2019.

VIKTIG: – Rapporten om konverteringsterapi sier noe om hva LHBT-personer lever med i Russland, sier Mina Skouen i Helsingforskomiteen. (Giulia Troisi)

Helsingforskomiteen: Alvorlige følger av «diagnoser»

Rapporten fra aktivistgruppa i Russland er ikke en kvantitativ undersøkelse, men en samling fortellinger som gir et innblikk i LHBT-miljøets møter med religion og helsevesen i Russland. Likevel mener seniorrådgiver Mina Skouen i Helsingforskomiteen at rapporten er svært viktig.

– Hvorfor er den viktig?

– Temaene har ikke vært oppe i russisk offentlighet før. Det er et lite utsnitt av en virkelighet vi kjenner lite til. Men at man finner såpass mye i dette utsnittet gruppa har gjort, sier noe om hva LHBT-personer lever med i Russland, sier hun:

– Det er sterkt å lese fortellingene og hvordan det går inn på dem som har deltatt i rapporten.

Skouen er ansvarlig for LHBT-arbeidet i Helsingforskomiteen.

Dette er noe av det viktigste som kommer fram i rapporten, ifølge Skouen:

Den viser konsekvensen av å ikke ha en lovregulering av konverteringsterapi.

Flere av eksemplene fra Tsjetsjenia må defineres som tortur og ydmykende behandling. Helsingforskomiteen kjenner til grovere saker enn de rapporten beskriver. Vårt Land publiserer senere en egen artikkel om LHBT i Tsjetsjenia.

I noen situasjoner får personer stilt medisinske diagnoser på bakgrunn av egen seksuell orientering og kjønnsidentitet, ifølge Skouen. Dette er diagnoser som skaper problemer for dem senere i livet, blant annet når de søker jobb.

En annen konsekvens av den såkalte propagandaloven er at det forskes svært lite på LHBT+-problematikk ved russiske universiteter.

– Derfor er det ofte aktører fra sivilsamfunnet som utvikler og publiserer rapporter, og slik blir de viktigste kildene til informasjon om virkeligheten til skeive i Russland, påpeker hun.

FARLIG: Folk passerer en reklameplakat for Disney-filmen Skjønnheten og udyret i 2017. Det russiske kulturdepartementet forbød barn under 16 å se filmen fordi en av karakterene var homofil. (AP/NTB/AP)

– En diagnose

Journalisten Tatiana Britskaia kaller rapporten «en diagnose på det russiske samfunnet». Da hun skrev om rapporten i avisen Novaja Gazeta, ringte hun selv opp til en av psykiaterne som blir nevnt og oppringt i rapporten. Han mener han har «kurert» minst 78 homofile og åtte transpersoner med en spesiell metode.

– Jeg ringte selv og sa at jeg var lesbisk, noe jeg ikke er. Han lovet å hjelpe. Dersom jeg kom til ham de neste månedene ville jeg endre orientering, elske ulike menn og ville kunne gifte meg etterhvert.

Tatiana Britskaia er forbauset over at psykolog- og legeklinikker med lisens faktisk tilbyr konverteringsterapi. At det skjedde i Sovjet-årene er ikke så rart, men at det skjer fremdeles, er overraskende, synes hun.

– Legene tar masse penger. Det er kriminelt å tjene penger på å behandle tilstander som ikke eksisterer, sier hun.

Russland

Russland er verdens største land i utstrekning og niende størst etter folketall.

Landet ligger i Øst-Europa og Nord-Asia og grenser til 14 land og to utbryterrepublikker (fra Georgia).

Russland dekker ni tidssoner.

Konstitusjonelt er det en føderasjon bestående av 85 territorielle enheter med ulik grad av indre selvstyre.

81 prosent av innbyggerne er etniske russere. De øvrige tilhører ulike nasjonaliteter, med tatarene (3,9 prosent) som de største.

Det bor om lag 24 millioner etniske russere utenfor Russland, de fleste av dem i tidligere sovjetrepublikker, men også i EU-land og Nord-Amerika. Russiske jøder utgjør en viktig gruppe i Israel.

Kilde: SNL

Dro tilbake til rehabiliteringssenteret

Aktivistgruppa fra Moskva bestemte seg for å dra tilbake til rehabiliteringssenteret som ligger seks mil fra Kovdor og 300 kilometer fra Murmansk. En ung mann som vi kaller Andrej ga seg ut for å søke hjelp for å endre seksuell orientering og la seg frivillig inn.

Tidligere omtalte pastor Molchanov Alexander Mikhailovich var en av dem han hadde kontakt med, og som han tok lydopptak fra samtale med.

Da Andrej kom til rehabiliteringssenteret, fikk han beskjed om ikke å ha kontakt med noen, og ikke surfe på nettet. De kunne hjelpe ham med å endre omgangskrets og tankegang for at hans tiltrekning til gutter skulle erstattes med en tiltrekning til Gud.

Mikhailovich sier i lydopptaket, som Vårt Land har hørt, at de ikke driver behandling, men hjelp.

– Dette er ganske enkelt. Du er helt frisk, det er ikke noe galt med deg, men du må skjønne at du har ett problem og det er i hodet, sier pastoren og fortsetter:

– Få orden i hodet ditt

– Din tiltrekning mot menn må erstattes av tiltrekning mot Kristus. Det er den riktige metoden, og til det trenger man ingen medikamenter. Vi hjelper folk til å tenke riktig, velge sine prioriteringer i livet og følge dem.

Han sier også til Andrej at Gud ikke kan gjøre feil og at hvis «man er født mann har Gud en hensikt med mannen».

– Og spørsmål om tiltrekning, også seksuell tiltrekning, er det helt sikkert: Menn tiltrekkes av kvinner. Kvinner tiltrekkes av menn, sier han blant annet.

– Og hvorfor er det en synd? Fordi det strider mot din hensikt som mann. En kvinne kan jo ikke føde uten sæd fra mannen. Hvorfor det? Fordi Gud ordnet det sånn. Skjønner du?

De sa til ham: «Vi har ikke fysisk behandling, men alt er basert på Guds ord og bønn. Det betyr at vi skal lese Guds ord og be. Men ikke fortell noen om problemet ditt», fikk han vite, ifølge rapporten.

Andrej var ved det religiøse rehabiliteringssenteret i tre dager. Da orket han ikke mer.

Sergej oppholdt seg der i tre år. Da han forlot stedet syntes han at homofili var «skittent og stygt».

– Jeg klarte å ikke å skjønne hva senteret var i starten. Men nå gjenkjenner jeg dem – de er sekter.

Slik gjorde de det

Aktivistgruppa/organisasjonen «Moscow Community Center for LGBT+ Initiatives» har siden januar 2021 samlet informasjon om hvordan såkalt konverteringsterapi foregår i Russland. I september kom de med en rapport, som er tredelt:

En spørreundersøkelse via sosiale medier blant LHBT+-miljøet i Russland. Alle 74 respondentene er anonymiserte.

17 dybdeintervjuer med mennesker som har deltatt i konverteringsterapi.

Frivillige tok under falskt navn kontakt med 16 private leger/psykologbedrifter, statlige kontorer, menigheter. De spurte om hjelp til å endre seksuell orientering. Kontakt skjedde enten via telefon eller møte. En frivillig la seg inn i på et kristent rehabiliteringssenter i tre dager.

---