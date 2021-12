---

Hugin og Munin, Odins to skarpøyde ravner, har vært fast ansatt som uteflyvende reportere i Vårt Land siden 1978, og skriver hver dag på side tre i papiravisen.

---

To år går fort

Vebjørn Selbekk (Morten Marius Larsen)

«Fredsprisen til Trump» lød overskriften i Vebjørns Selbekks lederartikkel for to år siden. Den gangen var Dagen-redaktøren mektig imponert over «fredsfyrstens» samarbeid med Nord-Korea: «Hvis Donald Trump lykkes med å gjøre den koreanske halvøya atomvåpenfri, fortjener han Nobels Fredspris». To år senere er det ikke like stas å være Trump i Selbekks lederartikkel:«Det vi nå ser er kulminasjonen av mer enn fire år med splittelse, hat, løgn og konspirasjonsteorier fra mannen som kun er opptatt av en eneste ting: Å tviholde på egen makt koste hva det koste vil».

Selbekk koster også på seg noen belærende ord til de Dagen-leserne som fortsatt måtte heie litt på Trump:«Det som har skjedd burde også føre til umiddelbar ettertanke for Trumps heiagjeng.»

Selbekk må jo gjerne foreslå fredspris-kandidater. Men han bør nok vurdere å ta seg tid til litt ettertanke selv, før han gjør det igjen.

Partert partner

Selv om Se & Hør har funnet veien til Instagram, hevder sladderpressens konge likevel å ha noe å tilby leserne på blekk og papir. Under et bilde av siste utgave, lokker ukebladet med flere godbiter, blant annet en sak om at: «TV-kokk Eyvind Hellstrøm disker opp med sin unge samboer, Anita» .

En smakfull formulering av den egentlig hårreisende nyheten om at Hellstrøm har partert og tilberedt sin egen partner. Kjendisjournalistikkens veier er uransakelige.

Voks opp!

«Gratulerer med dagen» ønsker VG jubilanten Wikipedia på Instagram. Den frie, internettbaserte encyclopedien, «fyller 20 år» , noe VG finner grunn til å applaudere.

For reiret virker 20 knappe år for en kunnskapstjeneste derimot bekymringsfullt. Sist vi sjekket, var 20-åringer uutdannede, selverklært allvitende og uten særlig livserfaring.

Høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite Sylvig Listhaug (Roald, Berit/NTB)

Tar opp kampen

Det er få fanklubber som er like dedikerte som Hans Nielsen Hauges såkalte «haugianere». Nå får de konkurranse fra Sylvi Listhaugs beundrere. «Jeg er veldig tilhenger av Sylvi Listhaug, så da er jeg vel listhaugianer », sier Norge Idag-redaktør Bjarte Ystebø til avisen Dagen.

Nå planlegger han opprettelse av et eget Listhaug-institutt, flere businessnettverk i Listhaugs navn, høgskolen «Listhaug school of management» samt 200 år med gnål om Listhaugs betydning for Norge.

Optimist

Sist helg vant Andreas «Tix» Haukeland Melodi Grand Prix. Den pensjonerte russelåtrabagasten som nå har inntatt rollen som svigermors drøm og antielitistisk folkehelt, har fått både kjeft og superlativer kastet etter seg de siste ukene. NRK har intervjuet en sertifisert MGP-kjenner, som er sikker i sin sak: «Tix er på mange måter den nye Jahn Teigen».

Snakk om å slå kaldt vann i blodet på alle som har norske ambisjoner for den europeiske finalen i mai.

Gjenvinning

Det er visst ikke bare-bare å sette en vaksine. Da Folkehelseinstituttet (FHI) sist uke antydet at ett glass med Pfizer-vaksinen kun burde gi seks doser, oppstod mild panikk hos kommunene som hadde klart å presse ut syv. Denne uken presiserte derfor helsemyndighetene at syv doser også er trygt, men det hindret likevel ikke at flere kommuner endte med å kaste vaksinedosene de hadde til overs. «FHI vet ikke hvor mange vaksinedoser som har gått i søpla» , oppsummerer TV2.

Reiret er langt bak i vaksinekøen, og ser frem til en resirkulert dose på sensommeren.

[ Hugin & Munin: «Det er viktig at vanlige folk får uttrykke sin mening om hvordan bestemødre bør se ut» ]

Ballen er rund

Både Eliteserien og Toppserien har allerede utsatt årets sesongstart, og en rekke klubber har forbud mot å trene. Denne uken varslet Norges fotballforbund (NFF) dessuten en rekke nye smitteverntiltak for klubbene som har lov å trene. «Rekordstrenge tiltak i toppfotballen» , oppsummerer VG. NFF krever blant annet hurtigtesting to ganger i uka, at spillere ikke skal bruke offentlig transport og at de må skifte hjemme.

Men fotball-VM i Qatar er greit.

Puster letter ut

Politiet har slått til mot fire polske statsborgere i Elverum, melder NRK. Da politiet undersøkte garasjen deres, fant de en storstilt produksjon av marihuana.

Nå er MDG svært lettet over å høre at de ikke fant en dieselbil.

Storskala koronatesting på Blindern Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad (Håkon Mosvold Larsen/NPK)

Kjære dagbok

Det er nok av eksempler på mennesker som etter en viss dose offentlig oppmerksomhet, har sett sitt snitt til å gjøre forfatter av seg. Den siste ut i rekken som har skjønt at det gjelder å smi mens mediejernet er varmt, er den kronisk uttalende Espen Nakstad. Til tross for at boka har fått den klamme undertittelen Krig, håp og kjærlighet i pandemiens tid , bør du neppe forvente noen ambisiøs bevissthetsstrøm. «Jeg tenker alltid ut hva jeg skal skrive først» , sier Nakstad til VG. Så klartenkt er han til og med at boka nå er koronaforsinket og flyttet til høsten – akkurat i tide til julegavesesongen.

Selv under juletreet på julaften har Nakstad tenkt å uttale seg.

Øystein Gjerme, hovedpastor i Salt (Salt)

Nåde over nåde

Uansett hvilken synd man har begått, så kan man alltid få nåde. Det er et ufravikelig prinsipp for pinseleder Øystein Gjerme. Selv om han gleder seg til gjenåpning av landets kirker, vet han inderlig godt at ikke alle deler begeistringen hans. «Det finnes også de som er redde for korona, og de som har kommet ut av vanene med å gå til kirken» , sier Gjerme til bilaget. Hva skal man gjøre med dem? «De må få nåde», sier han.

Egentlig fortjener de jo straff, men Jesus har betalt prisen.

Folk og fe

Reiret skygget banen da NRK i tirsdagens utgave av Debatten hadde invitert Charter-Svein og Lothepus for å diskutere pandemien og de tilhørende innstramningene. Heldigvis hadde kveldsvakter hos Verdens Gang prioriteringene i orden og kunne morgenen etter servere et sammendrag for alle oss som hadde bedre ting å gjøre enn å se de blinde lede de blinde. Om de falt i grøfta eller ei, er meningene tydeligvis delte om. Mens andre så seansen som nok et bevis på at statskanalen etteraper sine kommersielle konkurrenter, synes twitterlegen Wasim Zahid det endte opp som god vitenskapsformidling. «Vi er en allmennkringkaster som har som oppdrag å nå ut til så mange som mulig med folkeopplysning» , sa NRK-redaktør Knut Magnus Berge til VG.

Vi ser frem til at Cowboy-Laila og Farmen-Öde skal diskutere abortnemndene i neste uke.

[ Emil André Erstad: «Dersom menn hadde blødd frå penis» ]

Fryktløs

På lederplass i pinseavisen Korsets Seier tar Karl Andreas Jahr til orde for at flere unge kristne bør gå på date. Selv om frykten for å bli avvist ofte er et hinder for å be noen ut, så kan Jahr betrygge enslige med at Bibelen til stadighet gjentar følgende budskap: «Frykt ikke» .

Korsets Seier har nemlig ingen frykt for bibelvers tatt ut av kontekst.

Helt ny betydning

«Radioreporter Louise Fischer ble sendt ut til en swingersklubb som åpnet dørene for første gang på lang tid, og endte med å selv delta i sexaktiviteten» skriver Journalisten som videreformidler nyheter fra våre naboer i danske Jyllands-Posten. Kanalsjef til Fischer, Tina Kragelund, er begeistret for det journalistiske håndverket:«Jeg synes det er kult når våre reportere eksperimenterer med å lage journalistikk på en annen måte. Man kan godt levere det lytterne forventer hver gang, men vi vil gjerne overraske dem med nye vinkler og nye metoder».

Tenk at vi har misforstått det journalistiske vinkelbegrepet i alle år.

Lurt å holde metern

Avisa Oslo kunne viet et bilag til alle serveringsstedene som sliter i hovedstaden. I sjuende måned med stengte tappekraner føles det som et evigvarende langdistanseløp for den hardt prøvde serverings- og utelivsbransjen. Håpefulle kokker og velvillige bartendere har i lang tid krysset fingrene for en myk gjenåpning, men har gang på gang blitt skuffet. Blant dem som snart ikke bryr seg lenger, er Gro Worren ved Sagene lunsjbar: «Man begynner å bli så lei at man ikke gidder å følge med lenger. Nå har det vært en så lang periode med skuffelser at man distanserer seg for å ikke få mer slag i ansiktet» .

Og vi som trodde det var for å unngå smitte.

Drivhus for lange tanker

Er du redd for skrivesperre? Da anbefaler vi at du planlegger å publisere noe i vekeavisa Dag og tid. Det viser seg nemlig å være et veksthus for de lange resonnementer. Petimeter-troikaen Elise B. Berggren, Bjarte Bruland og Mats Tangestuen skulle først skrive kronikk for nynorskavisa om Marte Michelets Hva visste hjemmefronten? Det ledet som kjent til en hel motbok utgitt på Dreyers forlag i fjor høst – til mye ståhei.

I bilaget i forrige uke kunne vi også melde om at bergensprofessoren Gjert Vestrheim opprinnelig skulle skrive en kritikk av læreboka Ei verd i endring – for samme avis. Men også denne kritikken este ut i alle retninger og ble i stedet en 33 sider lang kritikk i tidsskriftet Klassisk forum .

Lærdommen er: Hvis du bestemmer deg for å skrive en ramsalt kritikk av en annen bok i Dag og tid, må du sette av neste halvår.

Ikke fjellstøtt

KrF bygde nok partiet sitt etter beste vitende – nemlig Jesu ord. Ifølge bilagets Emil André Erstad har KrFs valgkamp «vore blant dei beste og mest velorganiserte som partiet har ført på ei stund» . Hovedstrategien? «Å satse på grunnfjellet» .

Beleielig nok gir Jesus anvisninger for slikt i Matteus 7: «Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell». Et slikt arbeid er gjort av en klok mann, ifølge Jesus.

Det er mulig slutten av Matteus-kapittelet ble borte med historien, for her har nok manglet en vesentlig instruks. Ifølge Erstad er KrFs grunnfjell «rett og slett ikkje stort nok lenger» .

Vi ber Herren levere med faktiske metermål neste gang.

[ Per Arne Gjerdi: «Jesus hadde humor» ]

For Guds skyld

At landets kommuner kan innføre krav om koronapass for å unngå strengere tiltak, er ikke noe alle roper hurra for. I avisa Dagen kan vi lese at verken Kirkerådet eller Norges Kristne Råd er særlig begeistret, og myndighetene får dermed koronapasset påskrevet. Førstnevnte minner om at man fritt skal kunne oppsøke en kirke uten å måtte ­utlevere personlige opplysninger, og forklarer: «Kirkerådet er bekymret for en situasjon der gudstjenestedeltakere må legitimere seg med koronasertifikat for å kunne delta på en gudstjeneste» .

Only God Can legitimere meg.

Stortingspresidenten Tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen (Torstein Bøe/NTB)

Det du ikke vet

Mens oslofolk strever mer og mer med å komme seg inn på boligmarkedet, er pendlerboligmarkedet langt mer tilgjengelig. Da det sist uke ble kjent at politiet skal etterforske stortingspolitikeres utnyttelse av pendlerleiligheter og påståtte mistolkning av regler de selv har formulert, bestemte Eva Kristin Hansen seg raskt for å trekke seg fra stillingen som stortingspresident: «Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning» , sa Hansen til VG.

Enig. Så lenge ikke politiet er på saken, må da de folkevalgte kunne gjøre som de vil.





Habakkuks ærespris 2021

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen besøker Fosen. STATSRÅD I VINDEN: Vinneren av Habakkuks ærespris 2021 er olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap). (Ole Martin Wold/NTB)

Tradisjonen tro deler reiret også i år ut Habakkuks ærespris – prisen som ærer den aller, aller, aller største av de minste profeter; har navnet fra Det gamle testamentets korteste profetskrift.

I år går prisen til en som har foretatt en faneflukt med svev over. Hun startet i politikken på ytterste venstre flanke, og var nestleder i den revolusjonære falangen Rød Valgallianse. Så meldte bergenseren overgang til et noe mindre rødt lag, partiet for helt uvanlige vanlige folk – og ble ordfører for Arbeiderpartiet, i Bergen, hjembyen til økonomenes fremste lærested, Handelshøyskolen. Men årets vinner har ikke studiepoeng i økonomi, men i litteraturvitenskap og sosiologi.

Derfor lyttet de profesjonelt bekymrede blant oss med andektighet da den nye fossilministeren kom med en uhyre innsiktsfull analyse av hva som kan skje med Norges økonomi i fremtiden, fremført i NRKs Politisk kvarter rett før julen senket seg: «Alt kan skje i verden.»

Fanfare, fanfare: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) tildeles Habakkuks ærespris for 2021. Vi gratulerer!