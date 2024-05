Når man får barn og stifter familie kan det se ut som at troen blir sterkere.

Det viser tall fra en undersøkelse gjennomført av YouGov, på vegne av den danske avisen Kristeligt Dagblad.

12,5 prosent av de spurte, som befant seg i kategorien «før familie», svarte at de er troende. Mens 18 prosent i kategorien «ung familie» svarte det samme.

Andelen som oppga at de var ateister var betydelig lavere blant dem med barn, kontra dem uten.

Livsfasene har en betydning

Karen Marie Leth-Nissen, som jobber ved Folkekirkens utdannelses- og vitenskapssenter i Danmark, kan bekrefte denne tendensen basert på sin egen forskning, skriver Kristeligt Dagblad.

MOR: Kapellan Kristin Heskje merket at trospraksisen ble tydeligere da hun selv ble mor. (Privat)

Funnene fra kvalitative intervjuer tyder på at det generelt er en utvikling mot mer tro gjennom hele livet, uansett generasjon, sier hun til avisen.

– Å få barn vekket mange eksistensielle følelser i meg, og jeg opplevde også at trospraksisen ble tydeligere, sier Kristin Heskje.

Hun er kapellan i Uranienborg menighet, og har tidligere jobbet som prest og daglig leder i Sjømannskirken i Berlin.

Presten tror at det å få barn kan generere et ønske om å gi dem det samme som man selv hadde som ung.

– Man ønsker å gi barna en identitet som man selv hadde, sier hun og legger til:

– Når jeg har dåpssamtaler opplever jeg at mange lar barna sine døpe på grunn av tradisjon, uten at de selv har et avklart forhold til tro.

Hun mener det er ekstra viktig at kirken stiller opp for småbarnsforeldre fordi de står i en sårbar fase, hvor mye kan føles utrygt.

– Skape kosmos i kaos

I tillegg til det å bli foreldre, trekker Heskje frem krise og sykdom som faktorer som kan føre folk til tro.

– Hva er fellesnevneren for disse fasene?

– Jeg tror man kjenner på sin egen endelighet eller tilkortkommenhet. Man settes ut av spill, og har behov for at noe større kan skape kosmos i kaoset.

Heskje referer til Hallesby når hun prøver å forklare hvorfor slike faser er trosbyggende.

– «Bønn vil alltid være siste utvei, selv for den mest overgitte beder», skrev han. Og det tror jeg er veldig sant. Selv om vi er aldri så kristne, så er det en motstand mot å overgi oss til noe større.

Foreldreansvar kan oppleves overveldende

At troen forsterkes etter man har fått barn, stusser ikke den danske familiesosiologen Maria Ørskov Akselvoll over.

Akselvoll har skrevet boken Det grenseløse forældreskab, og til Kristeligt Dagblad forteller hun om en episode da hun som nybakt mamma selv søkte støtte hos Gud, uten å være spesielt troende i utgangspunktet.

At foreldreansvaret kan oppleves overveldende er en god grunn til at folk ser behovet for å vende seg mot noe større, mener familiesosiologen.

Hun tror tilfellet kan være ekstra relevant i vår tid, fordi foreldrerollen har blitt altomfattende, og det er mer vanlig å ha forsørgeransvar alene.