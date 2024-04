«Hungersnød er nå et faktum i Gaza»

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

FN og andre har lenge advart mot hungersnød i Gaza fordi Israel har nektet å slippe inn tilstrekkelig med nødhjelp. Powers slår nå fast at hungersnød alt er et faktum.

Ifølge CNN og andre amerikanske medier sa Powers dette under en høring i utenrikskomiteen i Representantenes hus onsdag.

– Det har ikke sluppet inn tilstrekkelige mengder med mat til at hungersnød kan unngås i sør, og dette har alt resultert i barnedød i nord, sa hun.

Tirsdag varslet USAID president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd og amerikansk UD om at det alt er hungersnød i Gaza.

– Det er avgjørende med en umiddelbar og betydelig strøm av mat og medisinsk hjelp, samt utvidet humanitær tilgang for å håndtere hungersnøden i Gaza, het det i et notat som ble omtalt av Huffington Post.

Israels innsats for å bringe nødhjelp inn til Gaza er ikke tilstrekkelig — Joe Biden

Kritisk nivå

FN slo i midten av mars fast at drøyt 1,1 millioner mennesker på Gazastripen var rammet av sult på nivå fem på den såkalte IPC-skalaen, der fem er det mest kritiske nivået. Dette innebærer ekstrem matmangel og betydelig risiko for å dø.

Drøyt 850.000 andre palestinere i Gaza var da ifølge FN rammet av sult på nivå fire og helt avhengige av umiddelbar nødhjelp utenfra om ikke liv skulle gå tapt.

Dersom det ikke slipper inn tilstrekkelig med nødhjelp, vil det råde hungersnød innen mai, konstaterte FN videre.

For å understreke alvorligheten av dette minnet FN om at det de siste 13 årene kun er erklært hungersnød to ganger i verden – i Somalia i 2011 og i deler av Sør-Sudan i 2017.

Israel Palestinians Hunger En palestinsk kvinne baker brød i teltet sitt i en flyktningleir i Rafah, etter å ha blitt tvunget til å flykte hjemmefra på grunn av israelske bakkestyrker. (NTB/AP Photo/Mohammed Dahman, File) (Mohammed Dahman/AP)

Bestrider

Israel hevder å slippe inn tilstrekkelig med mat til Gaza, noe både USA, EU, FN og hjelpeorganisasjoner bestrider.

– Israels innsats for å bringe nødhjelp inn til Gaza er ikke tilstrekkelig, sa Biden tidligere i uka.

– Barn og nyfødte i Gaza dør av underernæring. Omfattende og rask innsats trengs for å umiddelbart få slutt på bruken av sult som våpen, skrev EU-president Charles Michel på X i forrige uke.

Egypt Israel Palestinians En ansatt fra Egyptian Food Bank laster inn bokser med dadler som skal sendes til Palestina fra Egypt. (NTB/AP Photo/Amr Nabil) (Amr Nabil/AP)

Farlig

De israelske angrepene gjør det også svært vanskelig å distribuere det vesle som slipper inn.

FNs sikkerhetsråd viser til at minst 224 hjelpearbeidere er drept, og gjentok torsdag sitt krav om at Israel umiddelbart opphever alle hindringer for humanitære hjelpesendinger til området.

Rådets medlemmer merker seg at Israel har lovet å åpne havnen i Ashdod og Erez-grenseovergangen for hjelpesendinger, men konstaterer at «det bør gjøres mer».

Israel Palestinians Rafah Photo Gallery Et barn ser ut av et knust vindu i Rafah. Hungersnøden som nå preger Gaza skaper uvisshet om fremtiden til sivile i området. (NTB/AP Photo/Fatima Shbair) (Fatima Shbair/AP)