Den russisk-ortodokse kirke har lenge vært en av president Putins sterkeste ideologiske støttespillere. I et nytt dekret fra 27. mars skjerper kirken retorikken ytterligere.

– Dette dokumentet vitner om et nytt nivå av kollektiv ekstremisme i Den russiske ortodokse kirke, sier kulturhistoriker Caroline Serck-Hansen, som i 2021 gav ut boken Den ortodokse kirke på St. Olav forlag.

– Dokumentet gjenspeiler patriark Kirills holdninger, men går flere skritt lenger enn det han har uttalt tidligere. Nå kalles «spesialoperasjonen» for hellig krig, der det sataniske Vesten er den uttalte fienden. Ukraina som egen stat skal utslettes, sier Caroline Serck-Hansen.

Dekretet fra russisk-ortodokse kirke ble offentliggjort i 27. mars, under Moskvapatriarkatets «verdensrussiske folkekonsil», som er en kongress som ledes av patriark Kirill.

GÅR LENGER: Dokumentet gjenspeiler patriark Kirills holdninger, men går flere skritt lenger enn det han har uttalt tidligere, sier Caroline Serck-Hansen. (Boriss Jonicenoks/Orkana forlag)

Mål: Et eurasisk rike med mål om 600 millioner innbyggere

I dokumentet står det at: «Fra et åndelig og moralsk ståsted, er den militære spesialoperasjonen en hellig krig hvor Russland og dets folk forsvarer det hellige Russlands åndelige territorium». Videre understreker det Ukraina som en del av en større «russisk verden», og behovet for å gjøre slitt på landets status som uavhengig: «Hele territoriet til det moderne Ukraina bør inngå i Russlands innflytelsessone. Muligheten for et politisk regime som er fiendtlig innstilt til Russland og dets folk på dette territoriet må bli fullstendig eliminert.»

Patriark Kirill er en viktig støttespiller for president Putin, og har også tidligere uttalt at Ukraina og Russland er «en nasjon».

– Påfallende nok er det nesten ingen referanser til Bibelen eller kristen teologi, men drømmen om det russiske imperiet som står i fokus. Et eurasisk rike med mål om 600 millioner innbyggere innen hundre år, sier Serck-Hansen.

Hun legger til at metropolitt Onufrij, som leder Den ukrainske ortodokse kirke, har protestert kraftig på dokumentet. Den ukrainske ortodokse kirke har sterke historiske bånd til Moskva, men erklærte seg helt ubunden i mai 2022.

Dette dokumentet vitner om et nytt nivå av kollektiv ekstremisme i Den russiske ortodokse kirke — Caroline Serck-Hansen, forfatter av boken «Den ortodokse kirke»

– Åndelig hvitvasking av krigsforbrytelser

På nettsidene til den amerikanske tenketanken Atlantic Council skriver Brian Mefford, som leder et byrå for strategisk kommunikasjon og myndighetskontakt i Kyiv, at han tror Den russisk-ortodokse kirke bruker en åndelig terminologi for å «hvitvaske krigsforbrytelser i Ukraina og inspirere flere vanlige russere til å melde seg til tjeneste».

– Moskvas erklæring om hellig krig sender et tydelig signal til alle i Vesten som fortsatt tror det er mulig å finne et slags kompromiss med Kremlin. Mens Putin først forsøkte å rettferdiggjøre invasjonen som en pragmatisk respons til Natos vekst, er det nå tydelig at han ser krigen som et hellig oppdrag, skriver Mefford.

Dokumentet åpner med en del om krigen i Ukraina, fortsetter med en del om «den russiske verdenen» og avslutter med å gi innenrikspolitiske oppfordringer. Krigen omtales som «den nye epoken i en nasjonal frigjøringen av det russiske folk», og skriver at Russland utfører oppdraget til «han som holder igjen» ved å beskytte verden fra globaliseringens framskritt og fra en seier for Vesten, som har falt inn i satanisme.

Moskvas erklæring om hellig krig sender et tydelig signal til alle i Vesten som fortsatt tror det er mulig å finne et slags kompromiss med Kremlin — Brian Mefford

Russlands oppgave: Katechon - han som holder igjen

Denne referansen til «han som holder igjen» viser til det bibelske konseptet Katechon fra Paulus’ andre brev til tessalonikerne, som omtaler den som forhindrer Antikrist fra å komme. Katechon har blitt tolket som en henvisning til svært forskjellige ting, og var i Russland gjennom 1800-tallet forbundet med tsaren og det russiske riket.

– Konseptet ble så hentet fram av russiske ideologer, som patriark Kirill. I offentlige uttalelser har patriarken gjentatte ganger brukt retorikk om hellig krig, og gått så langt som å hevde at en russisk soldats død i Ukraina er et «offer som vasker bort alle synder peronen har begått», skriver Paul L. Gavrilyuk på nettstedet Public Orthodoxy. Gavrilyuk leder fakultetet for filosofi og teologi ved University of St. Thomas i Minnesota.