«Prest Dmytro Ostanin [...] fritas fra stillingen som rektor for Helligtrekongerskirken i Bergen og stilles til disposisjon for patriarken av Moskva og Hele Russland».

Slik lyder Google-oversettelsen av vedtaket som Den russisk-ortodokse kirkes høyeste ledelse – Den hellige synoden i Moskva – fattet 12. mars.

Det betyr at Dmytro Ostanin fratas jobben som forstander i Kristi Åpenbaringsmenighet, som han har hatt siden 2007.

– Årsaken er åpenbart at jeg støtter Ukraina, er motstander av krigen og Vladimir Putin, sier Ostanin til Vårt Land.

Nå tror han det bare er et spørsmål om tid før Moskva sender en prest med et annet syn på krigen:

– Jeg kan ikke være med på propagandaen. Det gjelder min kristelige samvittighet. Hvordan kan snakke om guddommelig kjærlighet, men samtidig støtte den klart urettferdige krigen?

Hjelper Ukraina – ble klaget inn til Moskva

Den ortodokse presten kommer fra Ukraina, men er norsk statsborger.

Menigheten hans er underlagt Moskva-patriarkatet, men Dmytro Ostanin og mange i menigheten har engasjert seg i veldedig arbeid til støtte for Ukraina helt siden 2014.

Penger, klær og andre varer har blitt sendt til veldedige fond og hjelpetiltak i Ukraina. Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022, har de intensivert hjelpearbeidet, forteller Ostanin.

– Mange har forlatt menigheten og valgt andre menigheter med en annen linje. Mange har sendt brev til Moskva og klaget på at presten støtter ukraina. Nå får vi resultatet, sier han.

I dag er nesten alle de aktive i menigheten flyktninger fra Ukraina, ifølge Ostanin, som også har jobbet i Flyktningtjenesten siden krigens utbrudd og bistått ukrainske flyktninger i Norge.

Konsekvenser for ham personlig og for menigheten

– Hva blir konsekvensen?

– For meg personlig blir det at jeg mister jobb og inntekt. Det er jo ikke mulig å forberede seg på noe sånt, men vi har diskutert saken ganske ofte i familien. Det blir et ganske annerledes liv, svarer Ostanin.

Også for menigheten får vedtaket fra Den hellige synoden konsekvenser, mener presten. Han håper likevel at styret i menigheten kan fortsette arbeidet de har startet.

– Men det er klart: Moskva kan sende en annen prest med et annet syn. Det er et spørsmål om tid bare, sier Ostanin.

– Kan menigheten velge å forlate Moskvapatriarkatet til fordel for et annet?

– Det er et alternativ, men det må menigheten diskutere og bestemme, ikke jeg. For meg personlig er det et alternativ også, men jeg mangler foreløpig papirer fra Moskva.