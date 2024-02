Den svenske pinsebevegelsen Pingst FFS har ikke lenger tillit til sin tidligere leder Daniel Alm. De konkluderer med at han ikke har brutt loven.

Det er styrets konklusjon etter en uavhengig granskning av anklager mot Alm, opplyser svenske Dagen tirsdag.

Granskningen ble satt i gang etter at det i oktober i fjor ble kjent at Alm anklages for maktmisbruk og seksuell trakassering. Pinselederen gikk av med umiddelbar virkning kort tid etter at anklagene ble kjent.

Frikjennes i juridisk forstand

Ifølge en uttalelse fra styret i Pingst FFS, som ble sendt ut mandag kveld, underbygger granskingen grunnlaget for anklagene. Likevel vurderer de at handlingene ikke utgjør krenkende adferd eller trakassering i juridisk forstand.

De ser alvorlig på saken, og mener det er grunn til å stille spørsmål ved handlingene ut fra et moralsk og etisk perspektiv.

– Dessverre har tilliten til Daniel Alm blitt ødelagt av det som har skjedd, og hans avgang som leder for Pingst FFS var uunngåelig, skriver styret i Pingst i uttalelsen som er gjengitt i norske Dagen.

Talsmann for Pingst uttaler understreker til svenske Dagen at Alm er frikjent i juridisk forstand.

– Det er en rekke ganske strenge kriterier som må oppfylles for å kvalifisere som krenkende atferd eller trakassering i et juridisk perspektiv, sier Lennart Edström til avisen.

– Jeg beklager og skammer meg

Da Alm gikk av i oktober i fjor, var det begrunner i anklager om maktmisbruk mot en tidligere ansatt, med innslag av seksuell karakter. Ytterligere anklager fra en annen kvinne skal også ha blitt kjent i etterkant.

Rapporten fra granskingen av anklagene vil ikke bli offentliggjort. Overfor svenske Dagen vil Edström heller ikke utdype nærmere hvilke handlinger Alm anklages for.

Alm gikk av som nasjonal leder for Pingst kort tid etter ta anklagene ble kjent. Han er fortsatt ansatt som pastor i pinsemenigheten Pingst Västerås, men har blitt tatt ut av tjenesten i menigheten mens granskingen pågår.

– Det som har skjedd har blitt oppfattet på én måte av meg og på en annen måte av medarbeideren. Det er et annet tilfelle i mitt liv hvor en relasjon med en kvinne har gått for langt, og jeg beklager og skammer meg over min oppførsel. Jeg forstår at det er umulig å fortsette og fullføre mitt oppdrag som leder for Pingst, sa Alm da anklagene ble kjent.

Kommer med kraftig kritikk av Pingst

Daniel Alm kommer tirsdag med sterk kritikk av Pingst gjennom sin advokat, som uttaler at rapporten viser at Alm frikjennes på samtlige punkter om anklager om seksuell trakassering og krenkende behandling.

– Han tar fullt ansvar for det som skjedde, og det er noe han angrer på. Men her har man gått helt feil når det har blitt blandet sammen med juridiske og til tider strafferettslige saker, sier advokat Joakim Sjöberg til svenske Dagen.