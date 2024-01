Beklaget på vegne av kristne i næringslivet

Pinseledere diskuterte både teori og levde erfaringer på andre dag av Pinsebevegelsens årlige lederutviklingskonferanse fredag.

Det var bokstavelig talt halleluja-stemning under Led24 da ledere og frivillige i Pinsebevegelsen møttes til konferansen i Lillestrøm. Morgenmøtet ble sparket i gang med et aldri så lite hallelujakor i regi av pastor og høyskolelektor David Aanje, som snakket om Hva vil det si å utøve godt åndelig lederskap?

Han begynte dagen med å si at ledere lett kan bli desillusjonerte og kyniske. Som botemiddel oppfordret han til tid i bønn og å finne krefter i den personlige relasjonen med Den hellige ånd.

Kall til næringslivet

I den påfølgende panelsamtalen fikk en velfylt sal med rundt 1.400 deltakere tre vitnesbyrd om hvordan dette kan foregå. En av dem som delte sin erfaring med å bli ledet av Ånden, var Petter Algerøy, advokat med misjonserfaring fra Uganda. Han fortalte inngående hvordan han opplevde kallet til å dra akkurat dit.

Nå er han hjemvendt til Norge og menighetsaktiv i den lokale pinsemenigheten i Kviteseid i Telemark.

– Jeg opplever at jeg er kalt til tjeneste i næringslivet, men store deler av livet har jeg følt at det ikke helt har vært en plass for kallet mitt, fortalte advokat Petter Algerøy under panelsamtalen og fortsatte:

– På vegne av kristne med et kall til næringslivet, vil jeg be om tilgivelse for at vi har nøret opp under den oppfatningen. Vi som jobber i næringslivet, trenger menigheten veldig, og vi trenger dere menighetsledere. Vi er ett legeme som har en felles målsetning om å få ut et budskap, sa han fra podiet.

Uganda

I et intervju med lokalavisa Vest-Telemarks Blad i 2022 fortalte Algerøy at han sammen med kona reiste til Uganda med et ønske om å bidra til verdiskapning og næringsutvikling og for å skape arbeidsplasser i landet som har en svært ung befolkning og høy arbeidsløshet.

Nå er han altså tilbake i Norge, og fra kontoret sitt i Kviteseid tar han på seg de fleste saker innenfor forretningsjuss.

Sårhet

– Jeg snakker ikke for alle, men jeg tror at jeg snakker for noen når jeg sier at enkelte har følt at tjenesten eller kallet de har til næringslivet, ikke er blitt heiet fram på samme måte som om man har vært pastor eller lovsanger. Det er ikke typisk å trekke fram aksjemegleren eller advokaten på scenen. Noen har nok følt på en sårhet på grunn av det, sier 37-åringen.

Likevel sier han det er en ny tid nå, og han mener at kristne som er kalt til næringslivet, må ta et oppgjør med slik sårhet.

– Det handler om å ta ansvar for at man har bygget opp under denne tanken og forsterket skillet. Det legger vi dødt, og vi går hånd i hånd fremover. Vi er en del av Jesu legeme alle sammen, og vi ønsker å bygge Guds rike, enten ved å bygge menighet eller ved å utruste mennesker til tjeneste utenfor menigheten.

---

Led24 og Pinsebevegelsen

Led24 er årets store konferanse for lederutvikling i Pinsebevegelsen.

Arrangementet holdes i Nova Spektrum i Lillestrøm fra torsdag 11. til lørdag 13. januar.

Årets tema er Lederutvikling for fremtiden .

. Over 1.400 deltakere, både frivillige og ansatte i lokalmenigheter og ansatte i fellesarbeidet er med.

Pinsebevegelsen i Norge ble etablert i 1907 og har i dag nesten 50.000 medlemmer fordelt på 350 menigheter.

Lederrådet for Pinsebevegelsen i Norge er stemt inn av lokale pinsemenigheter som hvert år stemmer frem representanter.

Kilde: pinsebevegelsen.no

---