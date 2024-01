Mer penger til norske israelsorganisasjoner etter Hamas-terror

– Vi opplever at det er en mobilisering og et betydelig giverengasjement.

Det sier Dag Øyvind Juliussen, daglig leder i Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem (IKAJ) sin avdeling i Norge. IKAJ er en internasjonal organisasjon som har til formål å «stå med Israel i støtte og vennskap».

Etter Hamas sitt terrorangrep mot Israel 7. oktober i fjor, har organisasjonen drevet et utstrakt hjelpearbeid. Den norske grenen har opplevd et økt giverengasjement. Det samme har flere andre norske israelsorganisasjoner.

Sammenheng med angrepet

Det foreløpige regnskapet viser at IKAJ fikk 17 millioner i gaveinntekter i fjor. Det er en økning på 600.000 fra året før, opplyser den daglige lederen.

– Høsten er alltid god hos oss. Men det er ikke tvil om at vi har sett en økning etter angrepet i oktober, sier han.

Pengene de samler inn går videre til hovedkontoret deres i Jerusalem, som driver hjelpearbeid i Israel. Siden 7. oktober har de blant annet finansiert tre ambulanser til områder nær Gaza, bidratt til å bygge og renovere tilfluktsrom og distribuere mat og hjelp til interne flyktninger i Israel, ifølge Juliussen.

Flere millioner

Organisasjonen Med Israel For Fred (MIFF) hadde omtrent tolv millioner i inntekter i 2023, mot 9,8 året før.

Fem millioner ble samlet inn i siste kvartal. Til sammenlikning samlet de inn 2,6 millioner kroner siste kvartal i 2022, opplyser daglig leder Conrad Myrland.

Han forteller at innsamlede midler går til drift av MIFFs informasjonsarbeid og organisasjon. Formålet deres er blant annet å skape «dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk» og støtte det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Israel, ifølge nettsiden.

Jevn økning

Organisasjonen Ordet & Israel økte også inntektene i fjor. Det er en kristen bevegelse som arbeider for at «jøder får Bibelens syn på Jesus som Messias og at kristne får Bibelens syn på Israel», ifølge nettsiden.

– Vi har hatt en jevn økning i gaver gjennom hele 2023, men krigen har også med økningen å gjøre. Akkurat hvor mye er ikke tallfestet per i dag, opplyser daglig leder Stig-André Lippert.

De mottok 5,3 millioner i gaveinntekter i 2023, noe som er en økning på 800.000 fra året før.

– Gavene går i hovedsak til prosjektene våre i Israel, i henhold til budsjettet, forteller han.

Nettsiden deres viser at de blant annet støtter en israelsk bibelskole, som utdanner jødiske og arabiske ungdommer, et bibeltrykkeri i Jerusalem og et arbeid for å hjelpe fattige etiopiske studenter i Israel til utdannelse.

Ikke reelle endringer

For Israelsmisjonen har gaveinntektene vært stabile.

I 2023 mottok de 11,6 millioner kroner, hvorav 3,6 har kommet etter 1. oktober. I fjor samlet de inn 18,6 millioner, men da var arv og en stor testamentarisk gave med. Dermed har ikke endringene i realiteten vært store, opplyser generalsekretær Jarle Råmunddal.

Han understreker at tallene for 2023 er med forbehold. Inntekten går til virksomhet i Norge og prosjekter i Israel.

– Slik har det også vært etter 7. oktober. I tillegg har vi støttet noen messianske menigheter som har hatt prosjekter å hjelpe internt fordrevne i Israel, sier han.