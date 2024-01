Prest siktet for promillekjøring har fått dom

I romjula ble det kjent at en prest i Agder måtte møte i retten, tiltalt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Nå er rettskjennelsen klar.

I den kommer det fram at presten dømmes for brudd på vegtrafikklovens paragraf 22 om kjøring i ruspåvirket tilstand. Grensa for forhold som kan dømmes til fengsel går ved en promille på 0,5. Presten har tilstått.

Resultatet er en dom på 15 dagers betinget fengsel. I tillegg kommer en ubetinget bot på 88.000 kroner. Det samsvarer med straffen som påtalemyndigheten foreslo.

Mister førerkortet

– Presten tar dommen til etterretning. Vedkommende feilberegnet hvor lang tid alkoholen ville bruke på å forlate kroppen. Det skulle ikke ha skjedd. Vedkommende er veldig lei seg for det, og tar dommen som den er, sier Albert Martin Walla, tidligere leder i Presteforeningen i Agder.

Han uttaler seg på vegne av presten.

I rettskjennelsen heter det at «uten siktedes uforbeholdne tilståelse, ville straffen blitt satt til 18 dager betinget fengsel».

I tillegg mister presten førerkortet i 12 måneder.

– Lever ikke opp til forventningene

– Folk har store forventninger til prester. Dette lever ikke opp til de forventningene. Dette er en sak mellom vedkommende som vigslet medarbeider og meg som biskop, sier Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark til Vårt Land. Han fortsetter:

– Jeg vet at presten har det vanskelig og vet at det som ble gjort var galt. Å kjøre med promille er både farlig og og forbudt og jeg har videre dialog med vedkommende om dette.

Reinertsen legger til at han derfor ikke kan si noe mer om saken nå.