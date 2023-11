Misjonssambandet har så langt i år gått inn med 30 millioner ekstra til skolene. Nå må organisasjonen trolig gå inn med enda mer penger.

Det melder organisasjonen på nlm.no.

Også tidligere har Misjonssambandet gått inn med penger til skolene fra hovedkassen, men aldri mer enn ti millioner på ett år, opplyser de.

– Det er sammensatte årsaker til at såpass mange skoler nå går med store underskudd. Mest av alt handler det om lave elevtall, men sterk prisstigning og høy rente tynger også skoleøkonomien. Dessuten har vi en regjering som i liten grad vil bidra til sunn økonomi for friskolene, sier Morten I. Pettersen.

UNDERSKUDD: – Mest av alt handler det om lave elevtall, sier Morten I. Pettersen, økonomileder i Misjonssambandet. (Hans Christian Bergsjø/nlm.no)

Disse skolene går med underskudd

NLM opplyser at pengene fordeler seg slik:

Tryggheim Forus: 9 millioner

Norheim vgs: 6,5 millioner

Kvitsund vgs: 6 millioner

Tryggheim strand: 4,5 millioner

Vestborg vgs: 1,5 millioner

Bibelskolen Fjellheim: 2 millioner

Kurs- og misjonssentret ved Fjellheim: 0,5 millioner

I tillegg opplever de videregående skolene Nordborg og Sygna en krevende økonomi. Sygna kan trenge et tilskudd på tre til fire millioner i år, anslår Pettersen.

Misjonssambandet er eier eller medeier i 31 grunnskoler, videregående skoler og bibelskoler.

Bruker penger fra prakteiendom

Nå lover hovedstyret at de skal jobbe sammen med regionstyrene for å finne ut hva som skal til for å bedre skoleøkonomien.

– Først og fremst trenger vi gode elevtall. Men det kan også være verdt å se nærmere på alternative driftsløsninger ved noen av skolene.

[ Bibelskoler har flere elever enn i fjor, til tross for støttekutt ]

Det ekstraordinære tilskuddet ble gjort mulig gjennom salget av prakteiendommen Grensen 19 midt i Oslo sentrum, som organisasjonen solgte i fjor.

Også resten av virksomheten til NLM har en presset økonomi, og organisasjonen styrer mot et underskudd i år. Kostnadene i organisasjonen har økt med ti millioner, opplyste Pettersen nylig til nlm.no.

I fjor hadde organisasjonen et driftsunderskudd på 35 millioner. Også da var det skolene som sto for store deler av tapet, og særlig knyttet til NLMs skolesatsing sørvest i Norge.