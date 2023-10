Bibelskolene i Norge har denne høsten tatt opp nesten 50 elever mer enn i forrige skoleår.

Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.

Økningen skjer til tross for at regjeringen i fjor kuttet i støtten til bibelskolene. Fra og med dette skoleåret kuttes den statlige støtten fra 75 prosent til 65 prosent av driftskostnadene per elev.

Bibelskolene har reagert kraftig på kuttet, og fryktet at det vil svekke skolene i konkurranse med folkehøgskolene.





Samlet har bibelskolene 783 elever denne høsten.

Til tross for at det er en svak økning fra i fjor, har bibelskolene samlet sett færre elever enn de hadde før pandemien.

Nå er denne skolen Norges største

Tallene viser at Bildøy bibelskole denne høsten har passert Bibelskolen i Grimstad som Norges største bibelskole. Denne høsten hare de tatt imot 106 elever.

Det gleder Petter Olsen. Han er medieleder hos Indremisjonsforbundet, som eier skolen.

– Bildøy er landets eldste bibelskole, og i år er den altså også den største. Det er vi veldig glad for, sier Olsen.

BILDØY: Bildøy bibelskole utenfor Bergen har flest elever dette skoleåret. (ImF Media)

Han tror suksessen skyldes lovord fra tidligere elever, og at skolen har et tilbud som treffer elevene.

– Jeg tror ungdom ønsker et fundament for sin tro, og opplever at det behovet bare blir sterkere, sier han.

Bibelskoler

Det fins 20 fulltids bibelskoler i Norge som er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Til sammen har de 783 elever høsten 2023. Det er en økning på 46 elever fra fjoråret.

I fjor kuttet regjeringen i støtten til bibelskolene. Fra og med dette skoleåret kuttes den statlige støtten fra 75 prosent til 65 prosent av driftskostnadene per elev.

Grimstad: – Det gjelder å fylle skolen

Anne Mari Vadset, rektor på Bibelskolen i Grimstad, er godt fornøyd med at skolen har tatt imot 94 elever denne høsten.

Skolen har hatt en svak, men jevn nedgang i elevtall siden 2018. Skolen har imidlertid allerede 88 søkere for neste skoleår, opplyser hun.

– Med en svak nedgang og kutt i støtte gjelder det å fylle skolen. Det er vi godt i gang med nå.

GRIMSTAD: Anne Mari Vadset, rektor ved Bibelskolen i Grimstad, mener søkertallene for neste år gir grunn til optimisme. (Bibelskolen i Grimstad)

Også de kjenner regjeringens støttekutt godt. Så langt har elevene dekket inn omtrent halvparten at støttekuttet, mens skolen dekker resten.

– Når du mister en million i støtte nesten over natten, er det klart at det ikke er nok å bare spare på dopapir, sier hun.

– Er det aktuelt for dere å nedbemanne?

– Nei, ikke nå. Hvis søkertallet peker på det som kommer, må vi heller oppjustere, sier Vadset.

– Tydelig signal til myndighetene

– Vi veldig takknemlig for at vi har økt elevtallet det siste året. Det sender et tydelig signal til myndighetene om at bibelskole fortsatt er aktuelt, og noe som ungdom ønsker.

Det sier Jon Georg Fiske, rektor ved Fjellhaug bibelskole i Oslo. De er ti elever flere i år enn i fjor, og har flere elever enn på minst fem år.

FJELLHAUG: Jon Georg Fiske, rektor ved Fjellhaug bibelskole, mener økt elevtall sender et viktig signal til myndighetene. (Ingvild Kessel)

Han påpeker at flere skoler denne høsten har hentet seg inn etter noen tøffe år preget av covid-19.

Støttekuttet har også skapt utfordringer for skolen, som også har måttet øke skolepengene for å dekke inn deler av kuttet. Resten dekkes av givere.

– Det hjelper på at vi har fått et økt elevgrunnlag for høsten. Dersom vi både hadde hatt færre elever og kutt i tilskuddet hadde det vært en helt annet regnskap, sier Fiske.

– Vil ikke være for dyre

Ingunn Breistein, rektor ved Ansgar bibelskole i Kristiansand, har denne høsten tatt imot 48 elever. Skolen har de siste årene opplevd nedgang i elevtallet.

Dette året har skolen gått gjennom en nedbemanningsprosess for å tilpasse driften til færre elever og lavere statstilskudd per elev.

– Vi må drive med en bemanning som er hensiktsmessig. Det viktigste er å ivareta de elevene vi har, og at vi har en bemanning som kan tjene dem.

ANSGAR: Ansgar bibelskole har dette skoleåret kompensert for regjeringens støttekutt, opplyser rektor Ingunn Folkestad Breistein. (Morten Marius Larsen)

Ansgar bibelskole har ikke økt prisene for elevene for inneværende skoleår, men vil justere opp prisene fra neste skoleår for å kompensere for mindre statlig støtte.

– Vi vil ikke være for dyre, men må holde oss innenfor summen av det elevene får i lån og stipend, sier Breistein.

