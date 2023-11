Biskop Eidsvig med friskole-bønn fra Vatikanet

– Stedet er ikke viktig, men bønnen er det: Mens jeg er her ber jeg for våre skoler, for at lærerne og elevene også i fremtiden skal få gode betingelser – og jeg ber for våre politikeres klokskap.

Det sier Bernt Eidsvig, biskop i Den katolske kirke i Norge, på telefon fra Roma til katolsk.no.

Det var VG som omtalte saken først.

Bønnen kommer samme dag som friskolene tar til gatene i protest mot regjeringens kutt til de private skolene som har både barne- og ungdomstrinn.

– Regningen sendes til foreldrene

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet 6. oktober å spare 51,5 millioner på disse skolene neste år. Innen fem år ønsker de å trappe opp endringen til å utgjøre mer enn en halv milliard mindre i årlig tilskudd.

Friskolene har reagert kraftig på kuttet, som de frykter vil medføre at skoler må legge ned.

Den katolske kirke driver fire skoler som vil rammes. Til sammen vil kuttet utgjøre 15 millioner neste år, opplyser katolsk.no.

– Regnestykket er enkelt: Hvis skolene skal drives videre, må noen andre enn staten betale disse 15 millionene. Skolene har ikke penger, så regningen sendes videre til foreldrene i form av økte skolepenger. Det er beklagelig, for konsekvensen vil være at de som har råd til det, kan velge fritt mellom private alternativer og den offentlige skolen, mens de som ikke har det, mister friheten til å velge den utdannelsen de mener er best for sine barn, sier Eidsvig til nettstedet.