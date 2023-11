– Noen skoler har ingen annen mulighet enn å legge ned ungdomstrinnet, sa nylig Helge Vatne, fungerende generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF), til Vårt Land.

Da statsbudsjettet ble lagt frem 6. oktober ble det klart at regjeringen ønsker å kutte tilskuddet til de kombinerte barne- og ungdomsskolene med en halv milliard kroner i året når endringen er fullt faset inn i 2028.

Nå tar både KFF, Steinerskoleforbundet, Montessori Norge og Abelia til gatene.

Onsdag 8. november varsler de demonstrasjoner over hele landet for å få regjeringen til å snu i deres varslede kutt i friskoleordningen. Det blir markeringer i blant annet Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand.

---

Dette er saken:

I dag får friskoler en kompensasjon for smådriftsulemper både for barne- og ungdomsskoletrinnet. Regjeringen mener det gir kombinerte barne- og ungdomsskoler en dobbeltkompensasjon som ikke er etter hensikten, og foreslår derfor å fase ut tilskuddet frem mot 2028.

Regjeringen skal spare 51,5 millioner på private, kombinerte barne- og ungdomsskoler neste år. Innen fem år vil endringen utgjøre mer enn en halv milliard mindre i tilskudd.

Ifølge KFFs beregninger vil kuttet ha en dramatisk effekt for rundt norske 130 friskoler. For noen av skolene utgjør kuttet opp til 30 prosent av tilskuddet.

---

35.000 stemmer mot milliardkutt

«Dette er ikke en ‘rettferdig omfordeling’, det er en rasering av våre elevers trygghet og læringsmiljø!», står det i demonstrasjonens beskrivelser på Facebook.

Et liknende budskap har fått støtte av over 35.000 mennesker som har signert en digital underskriftskampanje. Den ble tirsdag forrige uke levert til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) av Kjersti Kristengård.

Kristengård er styreleder for Steinerskolens foreldreforbund, og initiativtaker til underskriftskampanjen.

Kristne friskoler til kamp mot kutt

– Når reaksjonene er så massive, og det blir synlig for folk at skoler faktisk kan måtte legges ned, da tror jeg det er håp om gjennomslag for å få en endring, sa Helge Vatne, fungerende generalsekretær i KFF til Vårt Land da et hundretalls kristne skoleledere nylig møttes for å diskutere politisk påvirkningsarbeid.

På Facebook går flere kristne skoler ut med en oppfordring om å ta del i demonstrasjonene rundt om i landet 8. november. En av dem er Danielsen skoler, som har publisert en video:

«Regjeringen skaper usikkerhet ved å fjerne tilskudd, uten å inkludere friskoler i prosessen. Og de truer dermed vår eksistens», sier informasjonsleder ved Rudolf Steinerskolen i Bergen, Gry Alsos, i videoen.

Friskolemarkeringer over hele landet 8. november! I Bergen møtes vi på Torgallmenningen kl. 14:00. Kom og vær med - vær en stemme for elevene som regjeringen rammer! Posted by Danielsen Skoler - Egill Danielsen Stiftelse on Friday, November 3, 2023