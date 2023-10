I forrige uke ble NRKs Supernytt-episode fra 10. oktober midlertidig fjernet etter at NRK fikk reaksjoner fra det jødiske miljøet.

Nå har NRK gjort vesentlige endringer i episoden, før den ble publisert på nytt torsdag.

Siril Heyerdahl, redaktør for NRK Super, erkjenner at den opprinnelige episoden både inneholdt faktiske feil og var ubalansert.

– Når vi prøver å forenkle nyheter for barn, er det en fare for at det blir unyansert, sier Heyerdahl.

Erkjenner faktafeil

Episoden som ble publisert forrige tirsdag forsøkte å gi et bilde av bakgrunnen for krigen mellom Israel og Hamas. Heyerdahl mener historien ble skjevt fremstilt i episoden.

Hun mener også episoden inneholdt en ren faktafeil.

I episoden ble det sagt at kristne, muslimer og noen jøder levde fredelig sammen i området tidlig på 1900-tallet. Ordet «fredelig» er nå fjernet fra formuleringen.

– Det er en setning som vi så var direkte feil, sier Heyerdahl.

I tillegg har de lagt inn flere opplysninger for å nyansere fremstillingen, og utstyrt episoden med en oppfordring om se å den sammen med en voksen.

De har også tonet ned bildebruken i episoden.

– Vi har byttet ut noen av bildene for å gjøre dem enda mer tålbare for de minste barna. Supernytt må hele tiden gjøre slike vurderinger når vi dekker krig og konflikt: hvordan vise alvorsgraden uten å skremme barna.

Lover å skjerpe rutinene

NRK fjernet episoden midlertidig etter at mer enn 60 foreldre til jødiske barn i Norge signerte en klage til NRK Supernytt.

I klagen fremkommer det at jødiske barn skal ha kommet hjem stresset, forvirret og redde etter å ha sett det de omtaler som en misvisende fremstilling av årsakene til krigen på NRK Super.

Supernytt-redaksjonen vil nå skjerpe rutinene, opplyser Heyerdahl. Det gjelder særlig når de skal gi bakgrunnsinformasjon om en pågående konflikt.

– Da vil vi koble oss tettere på resten av NRK, og særlig utenriksredaksjonen, som har ekspertise på dette området.

Endringene skjer blant annet etter at NRK hadde et møte med representanter for det jødiske miljøet i Norge.

NRK Super-redaktøren mener dialogen har vært nyttig, både for Supernytt og resten av NRKs barneprogrammer.

– Vi ønsker å vise mangfold, og det er viktig for oss å ha god representasjon i programmene våre.

– Risikerer stigmatisering av barn

Ervin Kohn, tidligere forstander i Det mosaiske trossamfund, deltok i møtet med NRK denne uken.

– Jeg opplever at de lyttet og forsto våre bekymringer, og jeg har tillit til at de tar denne saken på alvor, sier Kohn.

Han mener det er bekymringsfullt dersom barn får presentert en ubalansert dekning av krigen.

– Man risikerer at jødiske barn kan bli stigmatisert, mobbet og utfryst. I tillegg risikerer vi at ikke-jødiske barn, både muslimske og ikke-muslimske, står i fare for å bli radikalisert. Det bør vekke bekymring, ikke bare for den jødiske minoriteten, men for hele det norske samfunnet.