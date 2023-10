En rekke jødiske foreldre har reagert på NRK Supernytts dekning av krigen i Midtøsten.

Det kommer frem i en klage som er signert av over 60 jødiske foreldre. Dermed er den signert av en stor del av det jødiske miljøet i Norge.

Nå har NRK fjernet tirsdagens episode av Supernytt mens redaksjonen vurderer om de skal gjøre endringer i episoden.

Reagerer på gisselfilmer i skolen

Daniel Needlestone er én av foreldrene som står bak klagen til NRK.

– Vi er bekymrede småbarnsforeldre med barn i skolen som blir utsatt for skremmende videoer. Det bør ikke være nødvendig å vise Hamas-filmer av gisler på barnenyheter, sier han.

KLAGET: Daniel Needlestone er én av dem som står baken klagen til Supernytt. (Sarah C. M. Hansen)

Jødiske barn kommer hjem stresset, forvirret og redde etter å ha sett det de omtaler som en misvisende fremstilling av årsakene til krigen på NRK Super, kommer det frem i klagen.

På flere skoler er det vanlig å vise NRKs Supernytt-videoer i lunsjpausen eller under skolefritidsordninger, uten at lærere kan diskutere nyheter etterpå med barna, mener han.

– Vi er få jødiske familier i Norge, kanskje bare 100–200 barn, og vi prøver å skjerme barna. Skolen bør være et trygt sted for barna, sier han.

– Mener du Supernytt bør la være å dekke krigen?

– Nei, men de bør gjøre det på en forsvarlig og forsiktig måte, tenke på minoritetsbarn, og tenke på hvordan de bruker bilder, sier Needlestone.

Får høre om Holocaust for første gang

Supernytt tematiserte også Holocaust i episoden.

For enkelte jødiske barn kan det være første møte med Holocaust, opplyser foreldrene i klagen.

«Mange barn, inkludert de som har arvet navn fra Holocaust-ofre, møter samtidig fakta og bilder fra Holocaust, for første gang, uten veiledning», heter det i klagen.

Mener Supernytt har grove faktafeil

I klagen lister de opp elleve punkter som de mener er grove faktafeil i tirsdagens episode av Supernytt.

«Den inneholder så grove feil og utelatelser at vi er bekymret for at det vil forverre den allerede vanskelige situasjonen for våre barn», skriver foreldrene i klagen.

De mener blant annet at NRK «utelater terrorangrep mot jøder i Israel, for derved å late som Israel ikke har noe behov for å forsvare seg». De påpeker også at det aldri har vært en stat ved navn Palestina, og mener at dersom man skal vise et kart over det britiske mandatområdet bør man også inkludere dagens Jordan.

Erkjenner feil i fremstillingen

Siril Heyerdahl, redaktør for NRK Super, opplyser at episoden ble fjernet etter tilbakemeldinger for å sikre at den er balansert nok. De skal vurdere å gjøre endringer før en eventuell republisering.

– Vi fikk klager på den i går, og vil se nøyere på om vi balanserer saken godt nok.

– Er det faktafeil i episoden?

– Vi tok den ned fordi vil vi gjennomgå episoden grundig. Vi har funnet feil i fremstillingen, og mener i tillegg at den kunne gi et skjevt inntrykk, sier Heyerdahl.

Siril Heyerdahl, redaktør i NRK Super MØTE: Siril Heyerdahl, redaktør i NRK Super, opplyser at NRK har invitert representanter for det jødiske miljøet til møte om Supernytts Israel-dekning. (sara Høines/Sara Høines, NRK)

Hun presiserer at det ikke er bildebruken, men balansen i fremstillingen som gjør at episoden er avpublisert.

Nå har NRK invitert til møte med representanter for det jødiske miljøet mandag. En eventuell republisering vil skje etter det, opplyser hun.

– Tar dere tilstrekkelig hensyn til minoritetsbarn i dekningen av krigen i Midtøsten?

– Vi prøver å formidle nyheter på en mer varsom måte enn man gjør til voksne, men det er samtidig vårt inntrykk at barn får med seg mye av nyhetsdekningen, særlig med fremveksten av sosiale medier. Da trenger vi å forklare og formidle det på en måte som de forstår.

I en tidligere versjon av denne saken sa NRK Supers redaktør Siril Heyerdahl at avpubliseringen «ikke er fordi vi har funnet graverende feil i fremstillingen». Hun tok senere kontakt for å moderere utsagnet, og erkjenner at de har funnet feil i fremstillingen. Saken ble oppdatert 13. oktober kl. 14:05.