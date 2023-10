Lar barn reflektere over natur- og miljøpåvirkning – får Trosopplæringsprisen

VINNER: Aust-Nedenes prosti i Agder får Trosopplæringsprisen 2023 for prosjektet «Du verden». Juryen vektla at prosjektet lar barn møte skaperverket i sitt lokalmiljø, og får reflektere over hvordan deres valg påvirker naturen.