Vibeke Bergsjø Aas, prostiprest i Nordre Follo, får Olavstipendet for å forske på hva «trygge rom» har å si for transpersoner i kirken.

– Jeg opplever at T-en i «LHBT» har blitt satt på uten at mange vet hva det egentlig betyr å være trans. Der opplever jeg at det mangler mye kunnskap.

Hennes prosjekt har tittelen Alt synlig og usynlig, og er en kvalitativ undersøkelse av «trygge rom».

Aas har dette året vært LHBT-kursholder for ansatte i Den norske kirke. I tillegg har hun personlig erfaring som mor til en transperson.

– Selv om jeg ikke selv vet hvordan det er å være transperson, så står jeg heller ikke helt på utsiden, sier hun.

---

Olavstipendet

Deles ut av biskopene i Den norske kirke.

Olavstipendet blir tildelt prester i menighetstjeneste og skal ikke brukes til å dekke tradisjonell etter- og videreutdanning eller forskerutdanning.

Stipendet blir lyst ut hvert år og har en øvre ramme på 100.000 kroner. Dette skal dekke utgifter til litteratur, veiledning, studieopphold og lignende.

---

– Ikke to syn på hvordan vi møter mennesker

Aas tror tematikken ikke bare gjelder unge mennesker i kirken.

– Man kan tenke at det er en eksplosjon i mennesker som blir trans, men jeg kjenner folk som er pensjonister og lever i skjul, og har gjort det hele livet sitt. De kan ikke tenke seg å komme ut fordi det er så mye skam knyttet til det.

– Har du forståelse for at noen synes det er krevende tematikk å forholde seg til?

– Alt som er uvant er vanskelig å forholde seg til. I LHBT-kurset er vi nøye på å si at vi i kirken har vi to syn på det med likekjønnet vigsel, men vi har ikke to syn på hvordan vi møter mennesker.

– Har kirken vært et utrygt rom for transpersoner?

– Det er nok mange ulike erfaringer om det. Det blir spennende å utforske hva som skal til for at man skal kunne kjenne seg trygg. Jeg tenker det er viktig at transpersoner skal få komme til orde.

– Du er personlig berørt av tematikken. Hvordan sørger du for å gå uavhengig inn i forskningen?

– Den forskningen jeg skal gjøre handler ikke om hvorvidt det er riktig eller galt å være trans. Jeg tenker at det er positivt at jeg ikke er på utsiden, siden jeg er så heldig som har fått være med datteren min i hennes prosess, sier Aas.

Skal forske på kirkens krisehåndtering

Den norske kirke melder også at Gudmund Waaler tildeles Olavstipendet for å undersøke kirkens rolle i krisehåndtering ved ulykker og katastrofer.

STIPEND: Fra utdelingen av Olavstipendet 2024 mandag. F.v.: Gudmund Waaler, Vibeke Bergsjø Aas og preses Olav Fykse Tveit. (Den norske kirke)

– Dette er to ulike tema der kirken har behov for økt kompetanse, og de er svært relevante for at kirken skal kunne løse oppgavene sine på en god måte, sier preses Olav Fykse Tveit i forbindelse med utdelingen av Olavstipendet for 2024. Han trekker fram at Den norske kirke utfører et sentralt samfunnsoppdrag når kriser oppstår.

Waaler har vært domprost i Bergen siden 2019 og har lang erfaring som prest i Sjøforsvaret der han også har forsket på kriser og oppfølging etter traumer og på kriseledelse.

– Jeg synes det er fantastisk kjekt å få stipendet. Nå kan jeg fordype meg i temaet, sier Waaler som var med og skrev bok om soldaterfaringer fra Afghanistan i 2019.