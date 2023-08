Sollyset strømmer inn glassdørene i St. Olavs gate 28. I foajeen høres fengende musikk fra bandet som øver, tonene blander seg med lyden av lekende barn. Det dekkes på til kirkekaffe i menighetssalen og bakerst i kirkerommet. Det må være plass til alle.

Snart er det gudstjeneste.

Hovedstadens tre metodistmenigheter skal slå seg sammen: Centralkirken, Bjølsen og Grünerløkka. Det er først neste år at de formelt blir Metodistkirken i Oslo, men allerede nå bruker de betegnelsen.

Dagens gudstjeneste er høsten første fellessamling. Fra nå av skal de feire søndagsgudstjenester sammen i bygget som før huset Centralkirken.

– Det er nok lettest for oss som har gått her i det som het Centralkirken. Vi er jo hjemme. Jeg vil tro det er mer krevende for de andre.

Det sier Åsa Cecilia Tønnessen mens hun dekker på til kaffe og kaker.

Hun har også gått mye i Bjølsenmenigheten.

– Vi har litt forskjellig kultur, og det synes jeg er spennende, sier hun, og legger til at hun er svært glad for at de tre menighetene slår seg sammen.

FELLESSKAP: Åsa Cecilia Tønnessen gjør klart til høsten første felles-kirkekaffe. (Lena Caroline Stordalen)

Prest: – Forstår at det er vemodig

Prest Marianne Munz skal lede gudstjenesten sammen med Anders Isnes, som sitter i prosjektledelsen for sammenslåingen.

Hun forteller at metodistkirkene i Oslo allerede for mange år siden snakket om å slå seg sammen. Da det ble foreslått å ta opp samtalene igjen for et par år tilbake, så var de fleste positive til dette, ifølge henne.

LEDER: Marianne Munz ble ordinert til prest på Metodistkirkens årskonferanse i sommer. (Guro Asdøl Midtmageli)

– Jeg tror det er bra for oss, både sosialt og åndelig. Kirken vil utvides til å romme ulike trosuttrykk og praksiser. Vi kan ikke lenger tenke «sånn har vi alltid gjort det», men må reflektere over om det kan gjøres på andre måter.

Samtidig anerkjenner hun utfordringene ved avgjørelsen.

– Noen opplever nok større vemod og skepsis. Vi skal være i St. Olavs gate 28, og ikke ha vanlig gudstjenestedrift i de andre kirkebyggene. Det kan være en viss sorg ved det, og det forstår jeg kjempegodt.

Framover vil det også være noen aktiviteter i kirkebyggene på Bjølsen og Grünerløkka. Hva som vil skje med byggene etter hvert, er ikke bestemt, ifølge Munz.

Knapt en ledig stol

I St. Olavs gate 28 har klokka blitt kvart på elleve. Det strømmer inn mennesker i alle aldre, gangen er full av folk som finner hverandre. Barn som oppdager lekekamerater, voksne som hilser og klemmer, og sier «hei, det var lenge siden» og «så hyggelig at du er her».

Stolene i kirkerommet fylles opp. En summing av stemmer fyller rommet, og folk sniker seg langs veggene for å komme frem til de ledige plassene.

Både sammenslåtte rullatorer og kosebamser kan skimtes langs stolradene, og i det ene hjørnet foran i rommet står en søndagsskole-fane.

Bak miksepulten sitter et ungt lag som er klare til å ordne lyd for både liturg, talere, band og kor.

LYDANSVAR: Konsentrerte blikk rettes mot både alteret og skjermene. F.v: Odin Heggvoll Bekkelund, Tharsana Mahendrathan Sellathurai og Nitharsan Mahendrathan Sellathurai. (Lena Stordalen)

– Nå skal de nye historiene skapes

Når musikerne og metodistkoret Signatur stemmer i dagens første sang, står det en prest, en biskop og en prosjektleder i gangen og venter.

Snart beveger de seg inn i prosesjon, opp midtgangen mellom flere hundre metodister.

Dagens første salme synges av en samstemt menighet: «Lås porter opp når kveldene blir sene, septembermilde kjærlighet!»

I prekenen har Christian Alsted, metodistbiskop i Norden og Baltikum, fokus på hva det er å være menighet. Han legger ikke skjul på at det å slå sammen tre menigheter er en utfordrende prosess.

Samtidig løfter han fram motet som han mener ligger bak menighetenes avgjørelse.

– Nå skal de nye felles historiene skapes. De vil fortelles i mange år fremover, og det er derfor de er så viktige.

Mens Alsted preker, siver latter og sang inn kirkedøra, fra barna som har gått ut av kirkerommet for å samles til søndagsskole.

SIGNATUR: Metodistkirkens felleskor bidrar til en samlende og positiv stemning på gudstjenesten. (Lena Stordalen)

Vil ha en kirkehest

Også de eldre barna, de som gjerne kalles tweens, har sin egen samling mens prekenen pågår. Her møtes de som ikke lenger er barn og som ennå ikke er ungdommer («in betweens»).

I dag skriver de ned hva de har lyst til å finne på denne høsten.

– Dette er litt morsommere enn å drive og tegne og tenne lys hele tiden, sier Hedda Thormodsæter Westad.

HÅP: De unge metodistene holder ikke igjen når de skal si noe om hva de håper på. Her er gruppa sammen med Hilde Marie Øgreid Movafagh, som er dagens lærer. (Lena Stordalen)

På ønskelista finner man både VR-briller og baking. Og et ønske om at menigheten kjøper hest.

– Og hund og katt, legger en annen i gruppa til.

– Hva tenker du om at det skal bli én stor menighet her, da?

– Det er annerledes. Og så får man kanskje nye venner, sier Thormodsæter Westad.

"JA TAKK": Her presenteres den endelige ønskelista av Metodistkirkens tweens. F.v: Ingeborg Hoel Bjorå, Hedda Thormodsæter Westad, Brage Sofus Balthazar Movafagh, Åsmund Westad og Gustav Wendel Venaas. (Lena Stordalen)

Identitet og tradisjon

I menigheten på Grünerløkka er det Simen Eriksen Hustoft som leder menighetsrådet. Han ser fram til at sammenslåingen blir formelt vedtatt neste år, og håper det vil gi et godt fellesskap og flere personer å spille på.

FORVENTNING: Menighetsrådsleder i Grünerløkka, Simen Eriksen Hustoft, er positiv til endringene som kommer. (Lena Stordalen)

Han er likevel klar på at det har vært noen diskusjoner underveis.

– De har handlet om identitet og tradisjon. Mange har vært medlemmer av kirka på Grünerløkka hele livet, og det er ikke til å stikke under stol at når man går videre fra det gamle så er det noe man gir slipp på.

Eriksen Hustoft ser at prosessen er vemodig for noen, selv om de fleste er positive.

Pastor i Bjølsen, Steinar Hjerpseth, mener man må være bevisst på hvordan man bruker ressursene sine i menigheter som i stor grad bygger på frivillighet.

– Det er mange følelser knyttet til en slik prosess, men jeg opplever at medlemmer i Bjølsen ser at dette er det rette for å bygge en framtid for kirka vår.

Femti år i Bjølsen-kirka

I lokalene i St. Olavs gate 28 møter Vårt Lands utsendte flere Oslo-metodister som gir uttrykk for at prosessen med sammenslåing er krevende og sår. De fleste ønsker ikke å stille til intervju.

En av dem som har noe blandede følelser knyttet til sammenslåingen er Johanne Michaelsen.

FORVENTNING: Flere kjenner på både håp og vemod når menighetene slås sammen. En av dem er Johanne Michaelsen. (Lena Stordalen)

Bjølsen metodistkirke feirer 130-årsjubileum denne høsten. I 51 av disse årene har Michaelsen vært medlem i kirka.

Hun bekrefter at hun kjenner på både vemod, tristhet og håp.

– Jeg har en positiv forventning, samtidig som det er trist å flytte. Men jeg tror at det blir bra, og så håper jeg at de fleste vil oppleve det slik.

I Metodistkirkens lokaler i Oslo sentrum går søndagens gudstjeneste mot slutten, og det er snart tid for kirkekaffe.

Der skal de snakke om veien videre.

TRE BLIR EN: De tre metodistkirkene i Oslo slår seg formelt sammen i mai 2024. (Lena Stordalen)

---

Metodistkirken i Norge

Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church (UMC).

46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer i Norge.

Praktiserer barnedåp.

Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete.

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

---