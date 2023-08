Den norske kirke med bønn i uværet

– Søndag kveld, da vi skjønte at uværet kom til å komme, ble mange av de som er på Kirkemøtet urolige.

Det forteller Gunnhild Nordgaard Hermstad som er rådgiver i seksjon for gudstjenesteliv og kultur i Kirkerådet.

Nordgaard Hermstad laget da en bønn, på oppfordring fra preses Olav Fykse Tveit og kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen, som ble bedt på Kirkemøtet i Trondheim.

– Den ble laget fordi vi vil forholde oss til hvordan folk har det og ta dem på alvor, sier Nordgaard Hermstad.

Les bønnen i sin helhet nederst i saken.

– Vende seg til Gud

Bønnen ble siden delt på Den norske kirke sin profil på både Instagram og Facebook, hvor den i skrivende stund har fått over tusen reaksjoner i form av likerklikk, hjerter, kommentarer og delinger.

– Hva tror du en sånn bønn kan bidra med i denne tida?

– Det er dypt menneskelig at man vender seg til Gud i en slik situasjon, det har mennesker gjort i tusenvis av år. Vi håper at bønnene kan møte følelsen av uro.

Nordgaard Hermstad mener det er opp til den som leser bønnen å avgjøre om den har en verdi eller ikke.

– Hvis noen tenker at dette var en bønn som ikke funka for dem, så må de bare la det være. For de som kan få nytte av slike ord i denne tiden, så er det fint, sier hun.

Bønnen

«Gud,

i dag er det mange som

trenger styrke.

Regn og ekstremvær

truer både infrastrukturer

og mange hjem i landet vårt.

Vær hos de av oss

som er redde i dag.

Vern hus og hjem og

gi oss styrken dagen krever.

Amen».