– Vi ba for Grenland, for vekkelse og hadde modige drømmer som vi virkelig trenger Gud for å gjennomføre.

Slik beskriver Mathias Evju bokklubben som Teodor Rød startet i fjor høst, sammen med Evju selv, og ungdomslederne Tina Charlotte Vik og Johanne Vindenes.

En bokklubb i Grenlandsområdet hvor målet er en «multiplisering av disipler», som initiativtaker Rød beskriver det.

I Tabernaklet Skien har ungdomsarbeidet tredoblet seg på kort tid. Ungdomspastor Hannah Waskaas Lien har inntrykk av at det snakkes om vekkelse blant ungdommene i menigheten.

– De er veldig gira. Kanskje på en litt annen måte enn tidligere. De har lyst til å gi alt, forteller Lien.

Hun understreker at det ikke er noe som har eksplodert på et tidspunkt, men at det har vært et voksende engasjement over tid.

– Vi har lenge følt at ting har stagnert, men nå ser vi det vokse.

Det er ikke bare i Grenland det snakkes om at «ting skjer», det gjør det også i resten av Pinsebevegelsen i Telemark.

– Gi rom

Et par timer kjøring inn i landet for Skien, ligger Fyresdal. En liten bygd med litt over tusen innbyggere, omgitt av fjell, skog og Fyresvatn. I svingen, før det som er Fyresdal sentrum kommer til synet, ligger et leirsted. Hit kommer det omtrent tusen pinsevenner til sommerstevne denne uka i juli.

Telemarkstevnet, som møtepunktet kalles, ble arrangert for første gang i 1941. Og siden Pinsebevegelsen Telemark kjøpte leirstedet i 2012, har de møttes her.

Om bare få timer er åpningsmøtet i gang, hvor stevneleder Rolf Inge Johansen skal tale. Da skal han snakke om at ingenting er umulig for Gud.

JEVN INTERESSE: Stevneleder Rolf Inge Johansen forteller at det har vært jevne besøkstall på Telemarkstevnet de siste årene. (Julie Horpestad)

Johansen har også et inntrykk av at det snakkes om vekkelse i Telemark, selv om han kanskje ikke ville brukt akkurat det ordet.

– Jeg kan jo si at Pinsebevegelsen i Telemark er veldig sammensatt. Det er veldig forskjellige menigheter. Noen bygder har små menigheter og opplever fraflytting, mens andre menigheter opplever mye positivt, sier Johansen.

Vi har lenge følt at ting har stagnert, men nå ser vi det vokse — Ungdomspastor Hannah Waskaas Lien

Han er selv pastor i Kvitseid, en bygd enda lenger inn i Telemark. Her har de opplevd en vekst de siste årene, spesielt en økning i barnefamilier, kan Johansen fortelle.

– Hvordan har dere arbeidet for dette?

– Det er kjempeviktig for meg å gi yngre mennesker rom. De skal få prege menighetslivet på sin måte, få ta eierskap til menigheten, og ikke bare vente på å bli gamle nok til å slippe til, sier han.

Johansen peker på at veksten også skyldes at folk flytter tilbake til bygda.

PÅ PLASS: Før stevnet var ordentlig i gang var allerede flere på plass med bobiler på Fyresdal leirsted. (Julie Horpestad)

---

Telemarkstevnet

Sommerstevnet for pinsebevegelsen i Telemark.

Arrangert siden 1941, og på Fyresdal leirsted siden 2012.

Omtrent 1.000 mennesker innom.

Opplegg for barn, ungdom og voksne.

---

Vil bygge kristne ledere

Ungdomspastor Rød opplever at ungdommene i hans menighet i Porsgrunn har begynt å fortelle mer frimodig om troa si.

Blant annet er det flere som har opprettet Snapchat-kontoer for å vise frem hvordan de lever med Gud.

Rød startet i fjor høst en bokklubb for å rekruttere og bygge kristne ledere.

– Det startet egentlig med at jeg leste en bok som heter Heltemaker, og da jeg leste den fikk jeg utvidet perspektivet mitt på hva kirke er, sier Rød.

Han forteller at han pleide å ha høye tanker om seg selv. Han drømte om å bli den beste ungdomspastoren, og at Arena ung i Porsgrunn skulle ha det beste ungdomsarbeidet. Boka endret derimot måten han så på det.

– Jeg innså at min rolle i det egentlig ikke er så viktig, men at det handler om å bygge opp andre kristne ledere. At man i stedet for å være helt, kan være en heltemaker, sier Rød.

– Vi vil fortsette bokklubben til høsten, og da med fokus på vekkelse og utruste ungdom til å dele evangeliet, sier Vik.

Legger til rette

Frem og tilbake over tunet på Fyresdal leirsted går Kamilla Minde med banankasser fulle av tegnesaker, leker og det man ellers trenger for å lage «Kids camp».

Minde er barne- og ungdomspastor i Kvitseid og også hun kjenner seg igjen i det de andre i Pinsebevegelsen i Telemark beskriver som «noe som skjer».

FEMTE ÅR: Barne- og ungdomspastor i Kvitseid Kamilla Minde er på Telemarkstevnet med familien for femte året på rad. (Julie Horpestad)

– Hvordan kommer det til uttrykk?

– Det handler mye om enkeltpersoner som man har bedt for i mange år, som plutselig nå møter Gud. Og så dukker det opp flere og flere møter. Det har blitt lagt til rette for over tid, og så ser man resultatet av det nå, beskriver Minde.

Minde synes begrepet vekkelse er litt utfordrende, ettersom mange forbinder det med store folkemengder.

– Hos oss er det derimot snakk om små plasser hvor det er enkeltmennesker som opplever mer av Gud eller som blir frelst uten å ha noen kristen bakgrunn, sier hun.

ALLE ALDRE: Alle generasjoner er representert på Telemarkstevnet. Det er opplegg for alle fra null til nitti år. (Julie Horpestad)

– Mer optimisme

Parkeringsplassen fyller seg i løpet av dagen opp med biler og bobiler, og lekeplassen inntas av flere og flere barn.

Det skal også være opplegg for ungdommene på Fyresdal denne uka. De har fått tildelt en egen campingplass, og på programmet står det volleyballkamper, vannkrig, kveldsmøter og konsert med Jesus Loves Electro.

Det er Lien som, sammen med mannen Marius Lien, har ansvar for «Youth camp».

SPENT: Marius Lien skal styre skjermene under kveldsmøtene. – Det er mye å holde styr på, sier han. (Julie Horpestad)

Lien er positiv til at unge voksne som Rød, Vik, Vindenes og Evju vil fokusere på vekkelse.

– Det er kjempebra og spennende. Det er gøy å se at noe man har drømt om blir aktuelt, sier Lien.

– Tenk om vi hadde fått Grenland på kartet, tenk om vi hadde fått det til her. Det kan jo skje alle steder, og nå skjer det her, legger hun til.

– Hvorfor skjer det nå?

– Jeg tror vi har hatt et godt samarbeid. Og at ungdommene tar med seg det de får fra ungdomsleirene tilbake til hverdagen, svarer Lien.

Ungdomspastoren tror også at ungdomsgenerasjonen ikke er redd for vekkelse og at de gjort det til sitt eget, fordi de ikke har noe forhold til det fra før.

– Jeg opplever mer optimisme fra ungdommene, og de snakker frimodig om at Gud funker i deres liv.