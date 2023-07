Knif Jobb henter Marit Ecklo Brevik fra Frikirken

Daglig leder i Frikirken, Marit Ecklo Brevik, er ansatt som rådgiver i Knif Jobb. Det melder Knif Jobb selv i en pressemelding.

Knif Jobb tilbyr rekrutterings- og rådgivningstjenester til det frivillige og ideelle Norge. Knif Jobb er en del av rekrutterings- og rådgivningsfirmaet Hamnøy AS, og eies av Hamnøy AS og Knif AS i fellesskap.

– Når muligheten til å bli rådgiver i nysatsningen Knif Jobb dukket opp, synes jeg den jobben var for interessant og utviklende til å la den passere, sier Ecklo Brevik i pressemeldingen.

Hun har vært daglig leder i Frikirken i nærmere åtte år, og har også vært administrasjonssjef/viserektor ved Høgskolen i Staffeldtsgate (i dag en del av NLA Høgskolen).

Daglig leder i Knif Jobb og Hamnøy, Jan Tore Hamnøy, sier Ecklo Brevik er en god match for firmaet.

– Hun har en god kombinasjon av personlige egenskaper, motivasjon, ledererfaring og tung sektorkompetanse fra det frivillige og ideelle Norge, sier han i pressemeldingen.

Marit Ecklo Brevik blir tilknyttet Oslo-avdelingen som vil bestå av fem ansatte fra høsten 2023.