P7 nedbemanner og legger om driften

P7 Kristen Riksradio markedsfører seg som en kanal som «vil forkynne de gode nyhetene om Jesus Kristus slik at varig frukt skapes i menneskers liv.»

Kristelig Pressekontor erfarer nå at kanalen i løpet av det nærmeste halvåret vil måtte endre merkbart på programopplegget.

Sagt opp

Den kristne radiokanalen er organisert som en forening, med Den indre Sjømannsmisjon, IBRA Radio, Indremisjonsforbundet, Kabb og Tro & Medier som medlemmer. Kanalen har slitt med økonomien over lengre tid.

Daglig leder Ole Kristian Sameien opplyser til KPK at P7 i fjor hadde et underskudd på mellom 1,4 og 1,5 millioner kroner. Som en følge av dette ble det i oktober sendt ut varsel om permittering til flere ansatte.

To medarbeidere som ble permittert, ble henholdsvis i vinter og på vårparten tatt inn igjen i samme stillingsprosent som de opprinnelig hadde. Nå er imidlertid den ene personen sagt opp med virkning fra årsskiftet. Den ansatte ble informert om oppsigelsen torsdag sist uke med «nødvendig omstilling og nedbemanning i virksomheten med bakgrunn i P7s økonomiske situasjon» som begrunnelse. Det vil si at programvirksomheten kan bli lagt om.

Den oppsagte har i flere år vært ansvarlig for posten P7-morgen som er en direktesending i et aktualitets- og magasinformat.

Daglig leder sluttet

I oktober sluttet daglig leder Kenneth Hjortland i stillingen med umiddelbar virkning fordi han skulle bli fosterfar på heltid, men helt ute av bildet er han ikke. Tidlig i juni ble han valgt som styreleder i P7 på et ekstraordinært årsmøte.

Siden den nye styrelederen er far til en av de ansatte, tekniker og kontormedarbeider Kristoffer Hjortland, har Jarle Haugland fungert som styreleder under behandlingen av nedbemanningen.

– Mot underskudd

Haugland henviser KPK til daglig leder Ole Kristian Sameien når vi ber om kommentar i saken, men begge bekrefter at oppsigelsen har funnet sted.

– Jeg kan bekrefte at vi etter underskuddet i fjor måtte skjære i personalkostnadene, selv om det ikke var ønskelig, sier Sameien og fortsetter:

– Vi gikk inn i dette året med kraftige kutt, og noen stillinger ble ikke videreført i 2023. Vi håpte at et budsjettkutt på over 1 million kroner skulle være nok, men etter mai så vi at vi fortsatt styrte mot et underskudd. Selv om det ligger an til å bli et betydelig mindre underskudd i år, har vi ikke lenger noen god økonomisk buffer. Derfor måtte vi skjære i staben nå, forklarer Sameien.

Fra nyttår av vil P7-redaksjonen dermed ha bare tre medarbeidere mot fire nå.

Medlemsorganisasjonene bidrar i utgangspunktet ikke til P7s økonomi. Slik sett står kanalen helt på egne ben, og driften er fullstendig avhengig av gaver.

– Vi har mange trofaste støttespillere som gir og er glad i P7. Vi håper at de fortsatt vil være med og bidra, sier Sameien.

Omlegging

Han er ikke sikker på hvordan reduksjonen av staben vil påvirke programprofilen.

– Det er litt tidlig å si tydelig hvordan ting blir, men vi ønsker å gjøre ting bærekraftig. Det blir en omlegging, og vi kan forenkle og gjøre ting annerledes selv om vi mister en viktig person i staben, sier Sameien som henviser til strategiprosessen som er igangsatt.

– Vi vil gjerne være igjennom den før vi bestemmer hva profilen blir, men vi ønsker å være tro mot formålet vårt om å formidle budskapet om Jesus. Vi tror vi skal finne ut av det. Bibelundervisningen vår går jevnt og trutt, og vi henter også inn programmer fra samarbeidspartnere. Jeg håper folk vil kjenne igjen P7 uansett hva som skjer, sier Sameien som understreker at det ikke blir store endringer i sendeplanen på denne siden av nyttår.

Han opplyser også at P7 vil drive med mer enn tradisjonell radio i tiden som kommer. Det vil bli satset multimedialt på P7-appen og med flere programmer on demand, en slags strømmetjeneste for radiolyttere.

– Det er blitt tøffere for oss, og vi er tvunget til gjøre noen strategiske valg raskere enn vi hadde tenkt. Radio er bare én brikke av flere i dette bildet, selv om vi har radio i navnet vårt, sier P7-lederen.

– Hva er de økonomiske utsiktene for P7 nå?

– Jeg er optimist. Kanskje kan vi få til en bærekraftig drift med de grepene vi nå gjør, men vi er avhengige av at lytterne våre opplever P7 som relevant for dem, sier han.

Strandet fusjon

Ved inngangen til høsten 2022 var arbeidet med å slå sammen de to kristne radiokanalene pTro og P7 kommet langt, men etter samtaler som varte i et år, strandet fusjonen i september.

– Grunnen til dette er at den økonomiske situasjonen i organisasjonene så langt i 2022 viser seg å være såpass krevende at det er behov for mer tid og tiltak før en eventuelt kan gå videre med fusjonsprosessen, het det i en e-post sendt ut til medlemmene i P7.

Regnskapsrapportene for juli, som ble klare i august, overrasket styrene i de to kanalene og viste uventet store underskudd for begge. P7 hadde de rødeste tallene.

I april kom så meldingen om at sammenslåingsprosessen var stanset:

– P7 hadde som utgangspunkt å få til en fusjon. Når det ikke ble mulig, er fusjonsprosessen avsluttet, uttalte daværende styreleder Anja Ulveseth Heggen til sambåndet.no. KPK