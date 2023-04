I år har vi bedt vi deg sende oss dine flotteste påskebilder, enten du er på høyfjellet eller på høymesse.

Vi trekker én vinner tirsdag 11. april. Den heldige får en Vårt Land-sekk full av spennende Vårt Land-utstyr.

Det er ikke for sent å delta! Skriv gjerne hvem som har tatt bildet og en kort bildetekst. Du må gjerne sende flere bilder til konkurransen! Noen av bildene vil bli delt her på Vårt Lands nettavis og papiravi

God påske!

Under finner du et knippe av bildene som er sendt inn:

Årets påskebilde! Tok 6 timer å bygge, med god hjelp fra hele familien. Påskehøna ble 4m høy og 5m lang, så ja, det ble noen spadetak. Som bestilt tittet sola frem i det høna var ferdig. God påske! (Øyvind Ytterhus Utengen )

I 2021 tenkte vi det hadde vært gøy å lage snøskulptur bak hytta, så de som gikk på ski fikk noe å se på. Høna har vokst med årene, og har blitt et kjent påskemotiv for glade hyttefolk på Haglebu. Kaja Kasbo Langeland sitter på skulpturen. (Frida Kasbo Langeland)

Et lite vårunder på Kalkheia i Kristiansand 1.april. (Astrid Harbo )

Livskraftig (Aslaug Stølen )

God påske! (Julie Mjelde)





Kos i hytteveggen (Brian Jensen )

God påske! (Sondre Jacobsen )

Måneskinnstur (Ketil Rosnes )





Mandal kirke på Palmesøndag. (Greta Toftenes )