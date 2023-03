Dagen: Oslo Symposium-arrangør i styre-strid

Da foreningen Kristenfolket ble etablert i 2009, satt Laila Alvheim, Sissi Kringlebotten og Bjarte Ystebø i styret. Sistnevnte var styrets leder og ansikt utad.

Foreningen, som hadde nære bånd til den omstridte avisa Norge Idag, markerte seg spesielt som medarrangør av den kristenkonservative konferansen Oslo Symposium – som den dag i dag er ledet av Bjarte Ystebø.

I august i fjor trakk Ystebø seg fra Norge Idag etter 23 år. Det skjedde etter en lengre og offentlig konflikt om rollen som sjefredaktør i avisa.

Nå anklager de to opprinnelige styremedlemmene Ystebø for å ha kuppet foreningen Kristenfolket, ifølge Dagen.

– Styrevalget i organisasjonen har skjedd på ordinært vis på årsmøtet, som er foreningens høyeste organ, svarer Ystebø til Vårt Land og avviser anklagen.

Anklagene kommer etter at Ystebø og Norge Idag røk uklar om bruken av navnet Oslo Symposium. Nå planlegges det to parallelle symposier til høsten.

Hadde tillit

I august i fjor skal Laila Alvheim og Sissi Kringlebotten ha fått beskjed om at de ikke lenger var styremedlemmer i Kristenfolket.

[ Fra innsiden av Norge Idag ]

Ifølge Visma Bizweb skiftet foreningen navn fra Kristenfolket til Kristen Media Norge 10. september 2022. Et halvt år tidligere, den 2. mars, ble styremedlemmene Alvheim og Kringlebotten erstattet av Joel Ystebø og Liv Tove Mikkelborg. Bjarte Ystebø står fortsatt oppført som styreleder.

De to tidligere styremedlemmene hevder dette skjedde uten at det ble innkalt til årsmøte i foreningen. Kringlebotten sier til Dagen at hun aldri har blitt innkalt til årsmøter, og at hun ikke har møtt på et styremøte siden oppstartsåret 2009. Hun er usikker på om hun og Alvheim i det hele tatt har vært medlemmer i foreningen.

– Jeg har vært opptatt på min kant, og Bjarte har gjort en god jobb med Oslo Symposium, så jeg har ikke tenkt over det. Jeg har heller aldri vært med i en forening før, sier Kringlebotten til Dagen.

«Vi har vært fornøyd med arbeidet som ble gjort. Vi har stolt blindt på Bjarte Ystebø. Det har ført til de store irregulariteter vi nå redegjør for», utdyper hun og Alvheim i en kronikk.

Styrevalget i organisasjonen har skjedd på ordinært vis — Bjarte Ystebø, styreleder i Kristen Media Norge

Medlemmer må ha skriftlig invitasjon

Bjarte Ystebø bekrefter overfor Dagen at Alvheim og Kringlebotten har blitt erstattet. Han forteller på sin side at de to ble vraket fra styret på årsmøtet i 2016, men at Brønnøysundregistrene først ble orientert i fjor.

– Dette ble protokollført, men ikke meldt til Brønnøysund, for å unngå ytterligere støy. Den støyen kommer i stedet nå i 2023, og nå skulle jeg ønske jeg hadde tatt den den gangen, sier Ystebø til avisa.

Vårt Land har spurt Ystebø om hvor mange medlemmer foreningen har, og hva som skal til for å bli medlem. Det svarer ikke Ystebø på, men skriver følgende:

– Medlemmer legges til etter skriftlig invitasjon fra årsmøtet og målet er å være 10 medlemmer innen utgangen av neste år. Vi beskytter arbeidet ved utvide antall medlemmer langsomt, og det er mitt ønske at medlemmene er dem som ansatte eller frivillige i arbeidet.

[ «Kvifor kjem så mange toppolitikarar til Oslo Symposium?» ]

14. mars 2023 ble en ny forening ved navn Kristenfolket registrert i Brønnøysundregistrene. Der står Sissi Kringlebotten som styreleder og Laila Alvheim som eneste styremedlem. De to skriver i kronikken i Dagen at de ikke anerkjenner å ha blitt avsatt, og anser at de fortsatt utgjør den opprinnelige foreningens legitime styre.

---

Oslo Symposium

Politisk og kristenkonservativ konferanse arrangert annethvert år siden 2011.

Ble etablert av foreningen Kristenfolket, avisa Norge Idag og ICEY (International Christian Embassy Jerusalem).

Leder for Oslo Symposium er Bjarte Ystebø, tidligere assisterende redaktør i Norge Idag.

Patentstyret behandler nå en konflikt mellom grunnleggerne Kristenfolket (nå: Kristen Media Norge) og Norge Idag, som begge krever enerett til å benytte seg av navnet.

---

Planlegger hvert sitt Oslo Symposium

Parallelt med uenigheten om Kristenfolket/Kristen Media Norge, foregår det en strid om rettighetene til konferansen Oslo Symposium. Både symposieleder Bjarte Ystebø og medgrunnlegger Norge Idag vil nemlig arrangere en konferansen med det navnet – og krever enerett til å bruke det.

Dagen har tidligere skrevet at begge parter sendte hver sin søknad til Patentstyret i midten av februar. Prosessen i det statlige organet kan ta opp mot ni måneder.

Navnestriden til tross – begge arrangørene har planene klare. KrF-leder Olaug Bollestad, Israels ambassadør Avraham Nir-Feldklein, tidligere Norge Idag-programleder Linn Myhr, Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk og den kontroversielle samfunnsdebattanten Truls Olufsen-Mehus er blant navnene på Bjarte Ystebøs lineup.

Dagen skriver at Norge Idag på sin side har Frp-leder Sylvi Listhaug, Document.no-redaktør Hans Rustad, Visjon Norge-grunnlegger Jan Hanvold og pastor Jan Aage Torp på plakaten.

[ Norge Idag ba leserne si nei til konverteringsterapi-forbud – og ga dem forslag til høringstekst ]