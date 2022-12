Han spela i Førstegangstjenesten på NRK. No testar han å jobbe i kyrkja

UREDD: To dagar før dei møtte Vårt Land var Sondre Myrseth og Elisabeth Kristiansen på tur til Kråkerøy for å vera med på inspirasjonssamling for frivillige og tilsette i Borg bispedøme. Sondre snakka framfor alle. – Var ikkje det skummelt? – Nei, det var ikkje så skummelt, for å seie det mildt. Eg berre sa det eg skulle seie rett ut, eg, fortel Myrseth. (Erlend Berge)