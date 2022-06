Abid Raja kaster seg inn i debatten om underordning

«Hvis jeg fortsatt hadde ment at kvinner skal være underdanige, hadde jeg vært skilt for lenge siden» innleder stortingsrepresentant og tidligere kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) en NRK-«Ytring» mandag.

Utspillet melder seg direkte inn i debatten om underordning, som har skapt engasjement i Vårt Land de siste ukene. Raja har registrert blant andre Misjonssambandets informasjonsleder Espen Ottosens uttalelser på NRK, for eksempel:

– De ordene vi har i Bibelen om hvordan vi skal leve i ekteskapet gjelder fortsatt.

Og:

– Bibelen er veldig tydelig på at kvinner får en oppfordring til å underordne seg. Men menn får aldri en oppfordring til å sørge for at det skjer.

I 2021 utga Abid Raja den bestselgende og prisvinnende boka Min skyld, hvor han blant annet tar opp temaer som kjønnsroller, kulturforskjeller og ekteskap.

«Grunnet sterk personlig erfaring med dette, kjenner jeg igjen gufset fra fortiden» skriver han i ytringen.

---

Ekteskap og underordning

Debatten om underordning startet da debattant og skribent Sofie Braut delte erfaringer fra eget ekteskap i et intervju med Stavanger Aftenblad. Senere har det utløst saker og innlegg, særlig i Vårt Land.

Kvinnen og mannens ulikheter og roller nevnes flere steder i Bibelen.

Mange av dem Vårt Land har snakket med om tolkningen av «mannen som familiens overhode», viser til ulike vers i Paulus’ brev.

I Efeserbrevet 5,22-23 lyder det: «Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sin kropp».

---

«Giftig»

Stortingsrepresentanten (V) skriver at han blir opprørt over å lese om Ottosens standpunkter, og kaller dem «tragedier».

«Han setter Bibelen over moderne familieverdier, og vi bør spørre oss om vi virkelig ønsker oss de tragediene Ottosen legger opp til. Han vil tilbake til tider der slike som han hadde bedre kontroll», skriver Raja.

Venstre-politikeren kaller det «giftig» når en person i et forhold har mer makt enn den andre.

«Et hjem der barna opplever en pappa som har det avgjørende ordet i alle viktige spørsmål, er et usunt sted å vokse opp», skriver han, og deler erfaringer fra eget liv han opplever har vært begrensende – og frigjørende.

Ottosen har både i Vårt Land og på NRK understreket at underordning og undertrykking er to svært ulike ting.

– Menn skal ikke tenke at deres oppgave er å sørge for at en kvinne underordner seg. Oppfordringer om underordning rettes spesifikt til kvinne. Og underordning fungerer bare når menn, for å sitere Paulus, elsker sin ektefelle slik Kristus elsket menigheten og ga sitt liv for den – og når begge ektefellene sammen underordner seg Kristus, har Ottosen uttalt til Vårt Land.

Slik svarer han Raja

Til Dagsavisen har Ottosen svart på kritikken fra Raja slik:

– Jeg har egentlig ikke noe ønske om å engasjere meg i denne debatten, men skrev noen ord i Vårt Land for å forsvare en samfunnsdebattant, Sofie Braut, som jeg mener ble utsatt for svak argumentasjon da hun for en tid tilbake sa noen ord om underordning, sier han til avisa.

På spørsmål om Ottosen opplever seg misforstått, sier han:

– Ja, men det er nok umulig å unngå i en slik debatt. Som mann vil jeg være veldig forsiktig med å mene noe om kvinners underordning. Antakeligvis burde jeg holdt meg helt unna debatten. For jeg mener mye positivt kan sies om den norske formen for likestilling.

– Det jeg ønsket å si noe om, var bibeltekstenes autoritet. Og det blir mer en internkristelig debatt. Jeg hadde egentlig ikke noe behov for å bidra i en generell samfunnsdebatt, sier Ottosen til Dagsavisen.

