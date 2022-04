TILSYN: – Vi fant ingen alvorlige brudd og vi opplevde at skolene hadde en god oversikt over regelverket om elevenes skolemiljø, sier Idun Klette Låhne, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet (Udir). De har vært på tilsynsbesøk hos Guds menighets to friskoler i Lofoten. Bildet viser en av skolene, Ørsnes privatskole. (Vårt Land)