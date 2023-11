MSF: Folk som forsøker å forlate Shifa-sykehuset i Gaza by, blir skutt

– Idet dette skrives er våre ansatte vitne til mennesker som blir beskutt når de forsøker å flykte fra Shifa-sykehuset, skriver hjelpeorganisasjonen i sosiale medier.

Den palestinske journalisten Mustafa Sarsour, som befinner seg inne på sykehuset, fortalte tidligere lørdag at han hadde blitt vitne til at folk som forsøkte å forlate sykehuset, ble skutt av israelske styrker.

– En familie forsøkte å forlate sykehusområdet, men da de kom til den ytterste porten, ble de alle sammen drept, fortalte han til Al Jazeera.

Palestinsk Røde Halvmåne meldte lørdag ettermiddag at israelske stridsvogner befant seg bare 20 meter fra al-Quds-sykehuset i Gaza by, og at det ble skutt mot bygningen.