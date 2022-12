Venstre foreslår ytterligere 75 milliarder kroner til Ukraina

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Engangsbevilgningen skal tas fra superprofitten Norge henter ut av de høye energiprisene som er tvunget fram av krigen i Ukraina. 50 milliarder kroner skal gå til Ukraina i form av militær og humanitær bistand, mens de resterende 25 milliardene skal dekke krigsrelaterte, humanitære behov utenfor Ukraina.

– Ukraina trenger alt fra oppvarmingsovner til feltteltene sine til våpen og ammunisjon for å komme seg gjennom en kald vinter og presse Russland tilbake. Samtidig rammes mennesker over hele verden av krigens ringvirkninger. Vi er i dag vitne til at den største matkrisen i moderne tid, drevet av konflikt, klimasjokk og trusselen om global resesjon, sier Venstre-leder Guri Melby.

Mer i alternativt budsjett

Venstres forslag skal behandles i Stortinget tirsdag, i forbindelse med behandlingen av nysaldert budsjett. 75 milliarder kroner tilsvarer omtrent to ordinære bistandsbudsjett.

– Ukraina trenger vår hjelp nå og de neste vintermånedene, sier Melby.

Partiet foreslår i sitt alternative budsjett for neste år blant annet å øke støtten til Ukraina og naboland med 2 milliarder kroner og øke den militære støtten med 2,8 milliarder kroner. Bistanden økes også med 1,75 milliarder kroner.

Støre på donorkonferanse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) drar mandag til Paris for å delta på en giverlandskonferanse for Ukraina. Det er så langt ikke klart hva han har med seg av eventuelle norske bidrag, men regjeringen har den siste tiden arbeidet med et flerårig norsk bidrag til Ukraina.

– Jeg har bestemt meg for å delta på den konferansen for å snakke for Norge og om våre planer framover, sier han til NTB.

Statsministeren legger vekt hvor viktig Norges betydning er i forbindelse med den pågående konflikten.

– Det er krig i Europa og det ukrainske folk er helt avhengig av vår støtte.