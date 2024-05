QUIZ: Hvem sine malerier er for tiden utstilt på Nasjonalmuseet i Oslo?

Godt og blanda

1. Hvor mange grader har vinklene i en likesidet trekant?

2. Hva er Europas største øy?

3. Hvilke to presidentkandidater ble slått av George W. Bush i henholdsvis 2000 og 2004?

4. Hvilket bilmerke har en modell som heter 911?

5. Hos mange typer mygg er det kun hannen som suger blod – fleip eller fakta?

6. Nevn et år den norske maleren Adolph Tidemand levde.

7. Hva betyr ordet Mensa på latin?

8. I hvilket lands ambassade i London bodde Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange fra 2012 til 2019?

9. I hvilket europeisk land ligger fjellkjeden Appenninene?

10. I hvilken kommune ligger det mye omtalte fjellet Mannen?





Godt og blanda - svar

1. 60 grader

2. Storbritannia

3. Al Gore og John Kerry

4. Porsche

5. Fleip. Det er motsatt: Hos mange typer mygg er det kun hunnen, ikke hannen, som suger blod

6. 1814-1876

7. Bord

8. Ecuador

9. Italia

10. Rauma kommune (i Møre og Romsdal)





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på V

1. Hva er den eneste norsk hoppbakken som er godkjent for internasjonal skiflyging?

2. Hvilken by var vertskap for vinter-OL i 2010?

3. Hva er navnet på Pippi Langstrømpes hjem i bøkene av Astrid Lindgren?

4. Hvor betaler du med dong?

5. Hva er den eneste aktive vulkanen på det europeiske fastlandet?

6. Hva slags posisjon har du som politisk parti hvis du etter et valg kan sørge for at den ene siden får flertall?

7. Rettighetene og royalties-inntektene til hvilket kjent norsk Melodi Grand Prix-bidrag eies av Human-Etisk Forbund?

8. Hva heter hovedstaden på Malta?

9. Hva kalles det tidligere keiserpalasset i St. Petersburg?

10. Hva heter øya nord for Ålesund som har flyplass og som tidligere hadde kringkastingssender?





Svaret begynner på V - svar

1. Vikersundbakken

2. Vancouver

3. Villa Villekulla

4. Vietnam

5. Vesuv

6. Vippeposisjon

7. «Voi-voi»

8. Valletta

9. Vinterpalasset

10. Vigra





---

---





Aktuelt

1. Hvilken skuespiller skal spille Jo Nesbøs detektiv-karakter Harry Hole i en kommende Netflix-serie?

2. Hva kalles skalaen som karakteriserer styrken av jordskjelv?

3. OpenAI trekker en ny chatbot-stemme fordi den lignet for mye på stemmen til skuespilleren Scarlett Johansson. I hvilken film fra 2013 har Johansson stemmen til en datagenerert stemme?

4. Hvilken avdød maler har for tiden sine malerier utstilt på Nasjonalmuseet i Oslo? De særegne maleriene hans er bygget opp av store rektangulære fargeflater i sterke, ikke sjelden mørke farger.

5. Hvilket stjernetegn har du hvis du er født mellom 22. mai og 21. juni?

6. Petter Solberg skal gjøre comeback. Hva er det eneste året han vant VM i rally?

7. Hvilket land har Taipei som hovedstad?

8. Den tidligere håndballspilleren Frank Løke nådde denne uken toppen av Mount Everest. Hva er det høyeste fjellet i Løkes hjemfylke Vestfold?

9. 25. mai feires Håndkledagen for å minnes forfatteren av romanen Haikerens guide til galaksen. Hva het han?

10. Hvilken forfatter er aktuell med romanen «Vi er brødrene Eikemo»?





Aktuelt - svar

1. Tobias Santelmann

2. Richters skala

3. «Her»

4. Mark Rothko

5. Tvillingene

6. 2003

7. Taiwan

8. Vestfjellet eller Bingtjennknatten (634,04 moh.)

9. Douglas Adams

10. Marit Eikemo





Mexico

1. Hva er hovedstaden i Mexico?

2. Hva er Mexicos hovedeksport?

3. Hvilken skuespiller kjent fra filmer som Desperado og Once Upon a Time In Mexico, var den første mexikanske skuespillerinnen til å bli Oscar-nominert?

4. I Mexicos flagg, hvilket dyr har ørnen i nebbet?

5. Hvilken sterk saus er oppkalt etter et sted i Mexico?

6. Hvilke tre land grenser Mexico til?

7. Hvilken russisk revolusjonær ble drept i Mexico med en isøks?

8. Hva heter halvøya, en av verdens lengste, som ligger nordvest i Mexico mellom Californiabukta og Stillehavet?

9. Hva var Zimmermanntelegrammet?

10. Hvilken populær aktivitet som gjøres på idrettsstadioner rundt om i verden ble populær under fotball-VM i Mexico i 1986?





Mexico - svar

1. Mexico by

2. Bomull

3. Salma Hayek

4. En slange

5. Tabasco

6. USA, Guatemala og Belize

7. Lev Trotskij

8. Californiahalvøya

9. Et telegram sendt under første verdenskrig av den tyske utenriksministerenn Arthur Zimmermann til Mexico med mål om å få en militærallianse imot USA (telegrammet var medvirkende til at USA trådte inn i krigen)

10. Bølgen, når publikum reiser seg og strekker armene i været





---

---





Godt og blanda 2

1. Hvilket jubileum kan man feire etter å ha vært gift i ti år?

2. Hvilken bro må du passere dersom du planlegger å kjøre fra Sverige til Danmark med bil i sommer (uten å ta bilferge)?

3. Hva het belgieren som skapte tegneserien Sølvpilen?

4. I hvilken italiensk by ble motehuset Gucci grunnlagt?

5. Hva slags type tre finner man i logoen til den nederlandske butikkjeden Spar?

6. Hvem synger i høyeste stemmeleie – En tenor, en sopran, en mezzosopran eller en alt?

7. Hva er OSEBX?

8. Hvilken belgisk by er sentrum for diamanthandel?

9. Hva er slektskapet mellom kong Harald V og Victoria av Storbritannia?

10. Hvilke tre farger har flagget til Republikken Kongo (Kongo-Brazzaville)?





Godt og blanda 2 - svar

1. Tinnbryllup

2. Øresundbroen

3. Frank Sels

4. Firenze

5. En gran (De Spar på nederlandsk betyr granen)

6. Sopran

7. Hovedindeksen på Oslo Børs (Oslo Stock Exchange Benchmark Index)

8. Antwerpen

9. Harald er Victorias tippoldebarn (Victoria-Edward-Maud-Harald)

10. Grønn, gul og rød





---

---





Penger

1. Frem til 1. mai i hvilket år innløste Norges Bank 50-øringer? 2012, 2017 eller 2022?

2. Hvor mange sølvpenger fikk Judas Iskariot for å forråde Jesus?

3. I hvilken roman av Martin Amis møter man karakteren John Self?

4. Hva er valutaen i Japan?

5. Hvilket band har sangen Money for Nothing?

6. Hvilken amerikansk president er avbildet på 20-dollarseddelen?

7. I hvilken film kan man høre setningen «first you get the money, then you get the power, then you get the women»?

8. Du har sett hennes verk ofte, mest sannsynlig har du holdt dem i hendene. Hva er Ingrid Austlid Rise kjent for?

9. På hvilket album finner man Pink Floyd-sangen Money?

10. Vipps har lansert en nynorsk versjon av appen. Hva heter vippse nå på nynorsk?





Penger - svar

1. 2022

2. 30 sølvpenger (også kalt judaspenger eller blodpenger)

3. Money

4. Yen

5. Dire Straits

6. Andrew Jackson

7. Scarface

8. Hun har formgitt både 1-krone og 5-krone i serien av norske mynter som ble påbegynt i 1994

9. The Dark Side of the Moon (1973)

10. Kvippse





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---