QUIZ: Hva var frem til 1935 navnet på landet som i dag heter Iran?

Godt og blanda

1. Hva sier italienerne når de skal ønske noen velkommen?

2. Hvem har malt taket i Det sixtinske kapell?

3. Hva var frem til 1935 navnet på det landet som i dag heter Iran?

4. Sveiper du til høyre eller venstre i datingappen Tinder dersom du liker en person?

5. Hva trenger du for å lage drikken karsk?

6. Hvor mange år er medisinstudiet?

7. Hvilken planet i stjernesystemet vårt roterer om sin egen akse i motsatt retning av de de andre planetene?

8. Hvilket bilselskap eier det britiske bilmerket Mini?

9. Hvilket begrep (på latin) brukte romerne selv om romerfreden?

10. Hva er den eneste tyske delstaten som har kyst til Østersjøen i øst og Nordsjøen i vest?

DET SIXTINSKE KAPELL: I moderne tid er det blitt tradisjon at pavevalget holdes i Det sixtinske kapell, slik som her i 2005 etter døden til Pave Johannes Paul II. (Pier Paolo Cito/AP)

Godt og blanda - svar

1. Benvenuto

2. Michelangelo

3. Persia

4. Høyre

5. Kaffe og brennevin (vanligvis hjemmebrent)

6. Seks år

7. Venus

8. BMW

9. Pax Romana

10. Schleswig-Holstein





Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

Svaret begynner på S

1. Hva heter den gamle mengdeenheten som tilsvarer 20 enheter eller stykk?

2. Hva kalles en kortfattet oversikt over eller utkast til en planlagt film, bok eller lignende?

3. Denne romanen, som handler om en konflikt mellom mennesker og salamandere, regnes som en av de mest originale dystopier i litteraturhistorien. Hva heter den?

4. Hva kalles fans av artisten Taylor Swift?

5. Fullfør tittelen på selvbiografien til tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik: «Et liv i...».

6. I Mosebøkene, hva heter kvinnen som kona til Moses og datter av Jetro?

7. Hva slags idrett driver Anders Mol og Christian Sørum med?

8. Hva heter det norske skipet som er verdens eldste operative fullrigger?

9. Fullfør denne linjen fra heksene i Shakespeare’s Macbeth: «By the pricking of my thumbs...».

10. Hva er et ofte brukt ord for målvakt/keeper i idrett? Tittelen spiller på forsvarsverk.

GLAD I SHOW: Fans ankommer The Tokyo Dome før en Taylor Swift-konsert i 2024. (Toru Hanai/AP)

Svaret begynner på S - svar

1. Snes

2. Synopsis

3. Salamanderkrigen

4. Swifties

5. «Spenning»

6. Sippora

7. Sandvolleyball

8. SS Sørlandet

9. «Something wicked this way comes»

10. Sisteskansen





Aktuelt

1. Forløperen til opprettelsen av Arbeidernes internasjonale kampdag 1. mai var en streik i USA. Hva streiket arbeiderne for?

2. Hva er går Natos 2-prosentmål ut på?

3. Tredje mai er den internasjonale dagen for pressefrihet. Hvilket land har høyest poengsum på FNs pressefrihetsindeks?

4. Hvem er leder for LO (mai 2024)?

5. Hva heter nordmannen som spiller på det tyske fotballaget Borussia Dortmund?

6. Hva er tittelen på forfatteren Paul Austers mest kjente roman, en trilogi som har samme tittel som en amerikansk delstat?

7. En «ny» papyrusrull kan ha avslørt nye detaljer om Platons siste kveld i live. Nevn et år den greske filosofen levde.

8. Datoen i dag er fødselsdagen til tidligere helseminister Bent Høie. Hva er jobben hans i dag?

9. Hvilke to distanser løp friidrettsprofilen Narve Gilje Nordås med kun åtte minutters mellomrom denne uken?

10. Datoen i dag er fødselsdagen til skuespilleren Audrey Hepburn. Hva heter karakteren hennes i filmen Breakfast at Tiffany’s?

HELLAS: En statue av den greske filosofen Platon står foran Athens Akademi i den greske hovedstaden. (Dimitri Messinis/Ap)

Aktuelt - svar

1. Åttetimersdagen

2. At medlemslandene skal bruke to prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvar

3. Norge

4. Peggy Hessen Følsvik

5. Julian Ryerson

6. New York

7. 428 f.Kr–347 f.Kr

8. Statsforvalter i Rogaland

9. 1500-meter og 5000-meter

10. Holly Golightly / Lula Mae Barnes





Norge i Eurovision Song Contest

1. Hvilken Jahn Teigen-sang fikk 0 poeng i den internasjonale finalen?

2. Hvilken artist skulle representere Norge i 2020 da Eurovision ble avlyst på grunn av koronapandemien?

3. I hvilket år representerte Didrik Solli-Tangen Norge?

4. På datoen i dag i 1985 vant Bobbysocks den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix. Hva heter de to kvinnene som utgjør Bobbysocks?

5. Hva heter låtskriveren som har laget melodiene til «La det swinge» og «Nocturne»?

6. Fullfør Ketil Stokkans tekstlinje «Her står vi på ...»?

7. Hvilket land var vertskap for den internasjonale finalen i 2009 da Alexander Rybak vant?

8. Hva var Norges første bidrag i Eurovision Song Contest da vi debuterte i 1960?

9. Hva heter artisten som presenterte Norge i finalen i Liverpool i 2023?

10. Norge har rekorden for flest sisteplasser i Eurovision – fleip eller fakta?





Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

Norge i Eurovision Song Contest - svar

1. Mil etter mil

2. Ulrikke Brandstorp

3. 2010

4. Elisabeth Andreassen og Hanne Krogh

5. Rolf Løvland

6. Brandenburger Tor

7. Russland

8. «Voi-Voi» (fremført av Nora Brockstedt)

9. Alessandra Mele

10. Fakta (Norge har kommet på sisteplass hele 11 ganger)





Filmer som fyller 25 år

1. I 1999 fikk verden endelig se hvordan historien om Obi-Wan Kenobi og Anakin Skywalker begynte. Hva heter skuespillerne som spiller de to karakterne i Star Wars - Episode 1?

2. Hva heter den siste av filmene i den norske serien om Olsenbanden som ble regissert av Knut Bohwim, og som hadde premiere i 1999?

3. I hvilken film møter man en liten gutt som sier at han kan se døde mennesker?

4. Hvem gjorde sin regissør-debut med filmen American Beauty?

5. Hva slags type selskaper er Russell Crowes karakter redd for i filmen The Insider?

6. I 1999 hadde den norsk-svenske eventyrfilmen Sofies verden premiere. Hvem har skrevet boka filmen er basert på?

7. Hva var den siste filmen til regissøren Stanley Kubrick?

8. For hvilken Tarzan-sang vant Phil Collins Oscarprisen for beste originale sang?

9. I hvilken film møter man den paparazzi-leie skuespilleren Anna Scott?

10. Hvem har den norske stemmen til cowboyen Woody i Toy Story 2?

ET SISTE STIKK: – Du skjønner, gutta vil ha Valborg med, og hun synes det er artig, sa Aud Schønemann da hennes karakter Valborg steppet inn i banden etter at Carsten Byhring, som spilte Valborgs ektemann Kjell, døde. (NORDISK FILM &TV AS/NTB)

Filmer som fyller 25 år - svar

1. Ewan McGregor og Jake Lloyd

2. Olsenbandens siste stikk

3. Den sjette sansen

4. Sam Mendes

5. Tobakkselskapene

6. Jostein Gaarder

7. Eyes Wide Shut

8. «You’ll Be in My Heart»

9. Notting Hill

10. Åsleik Engmark





Japan

1. Hva er valutaen i Japan?

2. Hva er hovedstaden i Japan?

3. Hvilken av disse bilene er ikke japansk: Toyota, Honda eller Hyundai?

4. Hva er Japans høyeste fjell?

5. Hva slags betegnelse ble brukt om herreløse samuraier i det føydale Japan? Betegnelsen er også tittelen på en Robert De Niro-film.

6. På hvilken måte er maten varmebehandlet hvis du bestiller noe som er tilberedt “tempura” på en japansk restaurant?

7. Japan består av fire hovedøyer. Hva heter den største av dem?

8. Hvor skjedde det en kjernekraftulykke i 2011?

9. Hva heter den japanske mannen som regnes som en av verdens største filmregissører gjennom tidene? Han står blant annet bak filmen De syv samuraier (1954).

10. I hvilket år angrep Japan Pearl Harbor?

IKONISK: Det største fjellet i Japan er et ikonisk landemerke. Det 3776 meter høye fjellet har stor kulturell og religiøs betydning i Japan. (Shizuo Kambayashi/Ap)

Japan - svar

1. Yen

2. Tokyo

3. Hyundai (den er sørkoreansk)

4. Fuji-san

5. Ronin

6. Frityrstekt

7. Honshu

8. Fukushima

9. Akira Kurosawa

10. 1941