Godt og blanda

1. Hvilken planet blir ofte beskrevet som den «røde planeten» på grunn av sitt rustrøde utseende?

2. Tre amerikanske stater begynner med bokstaven C. Hva heter disse?

3. I hvilken kirke ble kronprinsessen og kronprinsen gift i 2001?

4. Fullfør teksten til denne Simple Minds-hiten fra 1985: «When the light gets into your heart, baby...».

5. Hva er Kalahari, Gobi og Karakum eksempler på?

6. Hvilken sørkoreansk film vant Oscar for beste film i 2020?

7. Hva kalles kalotten som jødiske menn har på hodet?

8. Hva er armafobi?

9. Hva er kallesignalet til et helikopter som bærer presidenten i USA?

10. Antipasti er et vanlig ord i italienske menyer. Hva betyr det?

Rockies No Snow DENVER: Tre delstater i USA begynner på bokstaven C. Her ser man delstatshovedstaden til en av delstatene, Denver. (Thomas Peipert/AP)

Godt og blanda - svar

1. Mars

2. California, Connecticut og Colorado

3. Oslo domkirke

4. «Don’t you forget about me»

5. Ørkener

6. Parasite

7. Kipa (yarmulke)

8. Frykt/angst for våpen

9. Marine One

10. Forretter





Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

Svaret begynner på R

1. Hvilken medisin brukes for å behandle både AD/HD og narkolepsi?

2. Ifølge sagnet, drepte ulven Romulus sin bror etter at de grunnla Roma. Hva het broren?

3. Astrid Lindgren-karakteren Marikken får ofte høre at hun ikke er hva?

4. Hvilket navn var i tidlig radiokommunikasjon utrykk for at man hadde mottatt en ­beskjed?

5. Hvilken skuespiller vant Oscarprisen for beste kvinnelige hovedrolle for filmen Constant Gardener (2005)?

6. I hvilken kommune ligger Hønefoss?

7. Hva heter kirketypen med rundt grunnplan, som ble brukt i gammelkristen tid og tidlig middelalder?

8. Hva kalles søvnen hvor man har hurtige ­øyebevegelser?

9. Hva står forkortelsen R.I.P. for?

10. Hvem er jeg? Jeg er mest kjent for å være en talkshow-vert, men jeg hadde også hovedrollen i 1988-filmen Hairspray og spilte søsteren til Doug Heffernan i TV-serien Kongen av Queens.

ROMA: De to ulvebrødrene. Ifølge myten drepte den ene den andre. (Alessandra Tarantino/Ap)

Svaret begynner på R - svar

1. Ritalin

2. Remus

3. Riktig klok

4. Roger

5. Rachel Weisz

6. Ringerike kommune

7. Rundkirke

8. REM-søvn (Rapid Eye Movement)

9. Rest in Peace

10. Ricki Lake





Aktuelt

1. I hvilken amerikansk delstat er Donald Trump for tiden i retten?

2. Denne uken hoppet skihopperen Ryoyu Kobayashi 37,5 meter lengre enn den offisielle verdensrekorden. Hvor mange meter hoppet han?

3. Jenny Klinge har varslet at hun gir seg på Stortinget. Hvilket politisk parti tilhører hun?

4. Hvilken norsk avis fikk nylig beskjed av Oljefondet om at de ikke er velkomne til neste års investeringskonferanse?

5. Hvilke to navn har rapperen Marshall Mathers vekslet mellom å bruke?

6. Hvilke to Hollywood-skuespillere har hovedrollene i den kinoaktuelle filmen Fall Guy?

7. Hvilket aktuelt utvalg ledes av Claus Moxnes Jervell?

8. Datoen i dag er fødselsdagen til den amerikanske presidenten Ulysses S. Grant. I hvilken rolle gjorde han seg bemerket før han ble president?

9. På datoen i dag i 1994 ble Nelson Mandela Sør-Afrikas første svarte president. Han representere partiet ANC. Hva står forkortelsen for?

10. Hva er hjemmestadion til fotballklubben Lyn?

LEDER: Claus Moxnes Jervell har fått oppgaven av regjeringen å lede et nytt mye omtalt utvalg. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Aktuelt - svar

1. New York

2. 291 meter

3. Senterpartiet

4. Dagens Næringsliv

5. Eminem og Slim Shady

6. Emily Blunt og Ryan Gosling

7. Mannsutvalget

8. Som general (for nordstatene) i den amerikanske borgerkrigen

9. African National Congress

10. Bislett stadion





Egypt

1. Hvor mange landeplager lot Gud komme over Egypt?

2. Hvilken del av ansiktet mangler på Sfinksen i Giza i Egypt?

3. Hva slags dyr er riksvåpenet til Egypt? Det er i midten av det egyptiske flagget.

4. Hvilket av disse landene deler ikke grense med Egypt: Israel, Libya, Sudan, Saudi-­Arabia?

5. Hva het presidenten som satt fra 1981 til 2011 da han ble avskaffet som følge av revolusjonen?

6. Egypt er mellom 80 og 90 prosent muslimsk, men vet du hvem som utgjør den største ­religiøse minoriteten?

7. Hva het søstera til Moses, som var med å sørge for at faraos datter tok seg av Moses?

8. Hva heter den viktige kanalen som knytter Rødehavet til Middelhavet?

9. Kleopatra var den siste dronning og farao av et kongedømme i Egypt som ble kalt hva?

10. Hva blir byen Alexandria ofte kalt?





Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---





Egypt - svar

1. 10

2. Nesa

3. Ørn

4. Saudi-Arabia

5. Hosni Mubarak

6. Koptikere

7. Mirjam

8. Suezkanalen

9. Det ptolemeiske kongedømme

10. «Middelhavets perle»





Godt og blanda 2

1. Fullfør ordtaket: «Etter den søte kløe, kommer...»?

2. Nevn et år Koreakrigen skjedde.

3. Fram til 1903 var Panama provins i et annet land, hvilket?

4. Hvilket land i Afrika grenser til flest land?

5. Hva het det hemmelige prosjektet for fremstillingen av atombomben?

6. Dette er en kjent forfatter og journalist. Hun er også dattera til Liv Ullmann. Hva heter hun?

7. Hva kalles en samling av planter som er presset og tørket og som blir gitt etiketter med navn?

8. Denne knasende snacksen blir markedsført under varemerket Soletti. Hvilken snacks?

9. Hva kalles den revolusjonerende metoden for datering av organisk materiale som ble utviklet på 1940-tallet?

10. Hva er er et annet ord for lumbago, en tilstand med smerter i korsryggen, eventuelt strålende ned til baken og baksiden av lårene?

OPPENHEIMER: Robert Oppenheimer ledet arbeidet med å lage atombomben. Oppdraget var særs hemmelig. (John Rooney/AP)

Godt og blanda 2 - svar

1. «Den sure svie»

2. 1950–1953

3. Colombia

4. DR Kongo (9)

5. Manhattanprosjektet

6. Karin Beate «Linn» ­Ullmann

7. Herbarium

8. Saltstenger

9. Karbon 14-metoden

10. Hekseskudd





Vann

1. Hva er det kjemiske symbolet for vann?

2. Hvor mange prosent av vannet på jorda ­befinner seg i havene?

3. Ifølge mytene, hva slags type vann er det vampyrer ikke tåler?

4. I hvilken av disse byene renner Glomma ikke gjennom: Sarpsborg, Moss og Fredrikstad?

5. I hvilken M. Night Shyamalan-film drepes romvesener med vann?

6. Når er vannet tyngst? Ved 4 grader celcius, når det blitt is, eller ved 20 grader celsius?

7. Vi har tre former for vann. Hvilke er de?

8. Omtrent hvor stor del av jordens overflate er dekket av vann?

9. Hva heter vann på latin?

10. Hva er den sterkeste tidevannstrømmen i Norge?

GLOMMA: Hvilke av Østfold-byene Moss, Fredrikstad og Sarpsborg er det som ikke er hjem til Glomma? (Paul Kleiven/NTB)

Vann - svar

1. H20

2. Omtrent 97 prosent (97,2)

3. Vievann (hellig vann)

4. Moss

5. Signs

6. 4 grader

7. Væske (vann), fast (is) og gass (vanndamp)

8. 70 prosent

9. Aqua

10. Saltstraumen