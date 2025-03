Vårt Land blir ny eier i Agenda 3:16

Vårt Land kjøper 51 prosent av aksjene i magasinet Agenda 3:16 fra Normisjon. Magasinet skal samarbeide med Vårt Land om digital utvikling, brukermarked og markedsføring.

– Norge har en lang og rik misjonstradisjon som vi skal være stolte av. Agenda 3:16 er et viktig magasin for alle som er engasjert i misjon og aktivt trosliv. Vårt Land ønsker å samarbeide med Agenda 3:16 for å styrke magasinet og gi det ressurser til å rendyrke sin profil. Vi mener Agenda 3:16 har et stort potensial for vekst, sier Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør og administrerende direktør i Vårt Land

Vil inspirere og utfordre

Agenda 3:16 er et av Norges største kristne magasiner, og har 28 000 lesere (Kantar Media Fagpresse 2024). Opplaget er i dag på 5000. Magasinets visjon er å inspirere og utfordre til tro og engasjement, på tvers av organisasjons- og kirketilhørighet.

– I Normisjon er vi stolte av Agenda 3:16, både dagens produkt og bladets historie, og det vil nok være ulike følelser i organisasjonen vår rundt salg av disse aksjene. Dagens mediemarked er imidlertid såpass krevende at vi på sikt ikke tror at magasinet kan klare seg alene, sier generalsekretær Kjetil Vestel Haga i Normisjon.

Tror på vekst og utvikling

– Gjennom salg av 51 prosent av Agenda 3:16 til Vårt Land, blir bladet del av et konsern som kjenner menighets- og misjonslandskapet godt, og som har ressursene som gjør at vi har stor tro på magasinets fremtid. Vi er overbevist om at utsiktene til vekst og digital utvikling øker betraktelig med Vårt Land på eiersiden, sier Vestel Haga.

Agenda 3:16 er et uavhengig magasin som redigeres etter Vær varsom-plakaten og redaktørplakaten, og som er medlem av Fagpressen. Kristin Wennemo Malmin fortsetter som sjefredaktør.

Blir del av større mediemiljø

– At Agenda 3:16 får Vårt Land med på eiersiden, ser jeg som svært gunstig for videre utvikling av magasinet. Mediehuset har kompetanse og systemer som vil komme magasin og abonnenter til gode. Ikke minst blir det positivt å bli en del av et større mediemiljø. Vår profil og vår visjon består, sier Wennemo Malmin.

Agenda 3:16 flytter til Hausmanns hus før sommeren, i forbindelse med at Normisjon uansett skal ut av sine nåværende lokaler.