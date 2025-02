Ramadan i gang rett før fastelavn – Oslo tente lys

Første fastedag i år er lørdag 1. mars – dagen før den kristne fastelavnssøndagen.

I samarbeid med Oslo kommune har Muslimsk Dialognettverk (MDN) arbeidet for å videreføre tradisjonen med lystenning.

Vårt Land skrev i fjor om at ramadandekor for første gang skulle pryde gatene i Oslo.

Den gangen skapte det både begeistring og debatt. Hvem som skulle betale for tiltaket, og hvilke andre religiøse høytider som burde bli feiret i bybildet, var blant det som ble diskutert.

– Et symbol på at Oslo er deres by også

Og nå er altså lysene på plass for andre året på rad.

– For mange muslimer har disse lysene en dypere betydning enn noen enkle lys med halvmåner. Det er et symbol på at Oslo er deres by også. For flere muslimer som har strevd med å finne sin plass som Oslo-beboere, representerer denne belysningen en hjertelig anerkjennelse på at de også hører til her, sier nestleder Arshad Jamil i nettverket.

Lysene ble tent ved solnedgang klokken 17.42. Både byrådsleder Eirik Lae Solberg (H), Masoom Zubair i Islamsk Råd Norge og ordfører Anne Lindboe (H) holdt tale.