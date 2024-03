Åpner for hannuka-belysning: – Det er en kjempeidé

I år blir den muslimske høytiden ramadan markert med lysende halvmåner utenfor Oslo rådhus. Det er første gang kommunen står for en slik offentlig markering av en ikke-kristen religiøs høytid – men det er tegn på at det kan bli mer av det framover.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) har vært pådriver for en ramadan-gate i Oslo, og kom med det som et valgløfte under fjorårets feiring. Vårt Land har spurt byrådslederen om det er aktuelt å arrangere en lignende markering for en jødisk høytid. Det er han åpen for:

– Hvis det kommer en henvendelse om dette for eksempel fra det Mosaiske trossamfunn diskuterer vi gjerne hvordan vi kan få det til, skriver byrådslederen i en e-post til Vårt Land.

Ronen Bahar, styreleder for Det mosaiske trossamfunn, er begeistret for ideen om at en jødisk høytid kan sette offentlig preg på bybildet.

– Det er en kjempeide!

Bahar er tydelig på at det er én jødisk høytid som utpeker seg som mest aktuell for en slik markering.

– Det er mest aktuelt for hannuka. Det er også andre store i høytider, men de markeres mest i hjemmet og ikke ute på gata.

Hvis det kommer en henvendelse om dette for eksempel fra det Mosaiske trossamfunn diskuterer vi gjerne hvordan vi kan få det til — Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H)

ÅPEN FOR HANNUKA: Byrådsleder Eirik Lae Solberg under tenningen av ramadanbelysningen på Rådhuset i Oslo 10. mars. Solberg sier han gjerne diskuterer en lignende markering for en jødisk høytid. (Terje Pedersen/NTB)

Les innlegget til jødiske Orit her: «Vil Oslo kommune tenne lys når Hanukka kommer i år?»

Pynt til halvannen million kroner

I dag er 13 forskjellige religioner og livssyn representert i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i Oslo. Birgit Van der Lans er daglig leder for rådets avdeling i Oslo, og ser nå behovet for en politikk som konkretiserer hva det betyr at Oslo er en livssynsåpen by, og at denne politikken bør ta utgangspunkt i konklusjonene som Oslo kommunes eget tros- og livssynsutvalg kom med i 2020.

TYDELIGHET: Birgit van der Lans i STL Oslo mener hovedstaden trenger en tydeligere livssynspolitikk, forankret i Tros- og livssynsutvalgets anbefalinger fra 2020. (Gyrid Cecilie Nygaard)

Ett av disse prinsippene er at ulike religioner og livssyn likebehandles. Et annet er at synlig livssynsbasert aktivitet skal være en ønsket del av bybildet.

– Vi er positive til at det offentlige rom åpnes for å markere høytider. Så er det et viktig prinsipp med likebehandling, sier Birgit Van der Lans, som er daglig leder for STL i Oslo.

Nå under ramadan synes jeg det er veldig hyggelig at våre muslimske brødre og søstre kan føle seg mer hjemme — Ronen Bahar, styreleder for Det mosaiske trossamfunn

NRK har tidligere skrevet at årets ramadan-lyssetting vil koste opp mot 1,5 millioner kroner. I år er det Oslo kommune som tar regningen, men ambisjonen er å hente finansiering også fra andre steder på litt lengre sikt. Birgit Van der Lans i STL mener det er viktig at initiativene fra slike markeringer kommer fra tros- og livssynssamfunnene, og ikke fra kommunen, men ser for seg at kommunen kan etablere en tilskuddsordning som trossamfunn kan søke på.

– Vi må ikke komme i en situasjon hvor vi markerer høytid for to religioner, mens andre ikke kommer til, sier Van der Lans.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøker synagogen i Oslo. FOR: Ronen Bahar (midten) er begeistret for ideen om en offentlig hannuka-markering. Her sammen med statsminister Jonas Gahr Støre og rabbiner Michael Kohn. (Erlend Berge)

Glad for en offentlig muslimsk markering

Ronen Bahar, styreleder for Det mosaiske trossamfunn, synes det er positivt at muslimenes store høytid denne måneden blir markert offentlig i Oslo.

– Det er veldig hyggelig at flere minoriteter føler seg mer hjemme i byen. Nå under ramadan synes jeg det er veldig hyggelig at våre muslimske brødre og søstre kan føle seg mer hjemme, særlig nå som vi vet at det er mye som er vanskelig og at det er tøft å bli eksponert for bilder fra Midtøsten. De kan kanskje dette være et lyspunkt, og det er veldig positivt, sier Bahar.