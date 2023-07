Ja til lysfest på ramadan - men tenn lysene selv

I en artikkel i Vårt Land 9. juli fremstilles det som at jeg er svært uenig med Eirik Lae Solbergs idé om å lage en lysfest på ramadan i Oslos gater. Vi står nok ikke så veldig langt fra hverandre. Han vil gjøre dette i samarbeid med næringslivet og det samme peker jeg på.

Tjeran T. Vinje er medlem av bydelsutvalget (H), Gamle Oslo. (Sigve Kvamsdal)

Voltaire, kirke og stat

Det er filosofen Voltaires ideer som har lagt grunnsteinene for vestlig tenkning og ideen om skille mellom kirke og stat. Han har blant annet sagt: «Når det er et spørsmål om penger, er alle av samme religion»

Her er vi ved sakens kjerne. Lyssetting og en markering av ramadan er viktig og betyr mye for de som feirer dette som sin største høytid, men at bydelen eller kommunen skal bekoste dette mener jeg er grunnleggende feil. Skal andre borgere, som ikke bekjenner seg til noen religion, betale med sine skattekroner for en markering som de selv ikke tror på?

Paralleller

I Chinatown i mange amerikanske byer feires kinesisk nyttår med stor gatefest og prosesjon. Katolikkene har Penja Franscia Fiestival, som feires av katolikker fra Spania til Filippinene. Felles for disse feiringene er at det er gruppen selv som står for den og har eierskapet. Det offentlige tar ikke regningen.

I bydelsutvalget har jeg også stemt imot at Den koptiske kirke skal få frivillighetsmidler, med grunnlag i det samme prinsippet fra Voltaire. Det må være et skille mellom kirke og stat, eller i denne sammenheng kommune og religion.

Så la oss åpne byen. La de som vil feire, få feire. Vis at Oslo er en raus og inkluderende by. Eierskapet skal komme fra de som ønsker å feire – ikke bli tredd ovenfra og ned.

Når det er på plass, ønsker jeg riktig lykke til med neste års feiring av Ramadan.