Norad har summert tallene: Norge ga i fjor 58,6 milliarder kroner til bistand og utvikling. Det er ni milliarder mer enn i 2022.

Summen på nesten 60 milliarder kroner utgjør 1,09 prosent av landets bruttonasjonalinntekt (BNI). Stortinget har vedtatt at vi skal gi minst en prosent av BNI.

Kontinent rammet av krig og konflikter

Det afrikanske kontinentet er den største mottakeren av norsk bistand. Regionen fikk 10,2 milliarder i fjor.

– I en del afrikanske land ser vi at flere kriser rammer samtidig og fører til store humanitære behov. Antallet konflikter har nesten doblet seg fra 2010 til 2023. Vi vet også at fattigdom er en kime til konflikt – og at konflikt fører til at flere lever i fattigdom. Behovet for bistand er enormt, sier direktør Bård Vegar Solhjell i Norad.

Men selv om Afrika fortsatt er den regionen som samlet sett mottar mest norsk bistand, øker bistanden til Europa kraftig.

Ethiopia US Food Aid SULT: En kvinne i Tigray-regionen nord i Etiopia forsyner seg med nødhjelp. (Ben Curtis/AP)

Gir mer til Europa enn Afrika

Nansen-programmet for Ukraina er det største norske bistandsprogrammet noensinne. Programmet dekker både Ukraina og Moldova. Ukraina var største mottakerland av norsk bistand i fjor med 7,9 milliarder kroner.

– Norsk sivil og humanitær støtte er viktige bidrag til Ukraina i deres forsvarskamp. Vi bidrar til at de kan holde samfunnet i gang og at staten kan levere grunnleggende tjenester til befolkningen, selv om de er i krig, sier Solhjell.

Totalt gav Norge 9,1 milliarder til Europa i fjor.

Og: Ferske tall fra OECD viser at i 2023 gikk det totalt mer bistand til Europa enn til Afrika. Samlet bistand til Ukraina fra DAC-landene, som består av medlemslandene i OECDs utviklingskomite, og EU-institusjonene utgjorde 40,5 milliarder USD i 2023.

Mer til krig og konflikt

Mer av bistandspengene går nå til land i krig og konflikt enn tidligere, opplyser Norad. De fem landene som mottar mest, Ukraina, Palestina, Syria, Afghanistan og Etiopia er alle sterkt preget av krig.

– Kriser, kriger og konflikter påvirker hvordan vi bruker bistandspengene. Når stadig mer går til nødhjelp og brannslukking, risikerer vi at dette gå utover den mer langsiktige innsatsen, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Lindrer nød i Gaza

Bistanden fra Norge økte til nesten alle regioner i fjor. Bistanden til Midtøsten økte med over en milliard kroner. Dette er det høyeste nivået bistanden til Midtøsten har vært på de siste ti årene.

Økningen besto nesten utelukkende av nødhjelp. 1,2 milliarder kroner gikk til Palestina, en økning på over 80 prosent fra fjoråret, som følge av krigen i Gaza.