– Det er en farlig verden, og den ble nettopp litt farligere. Det vi har sett nå er første gang Iran har angrepet Israel direkte. Det har lenge vært en lavblusskonflikt gjennom stedfortredere eller fra andre steder, men det er noe helt nytt med direkte angrep, sier Eide til NTB søndag morgen.

Iran har sendt mer enn 200 droner og raketter, men de forårsaket lite skader, opplyste det israelske militæret (IDF) rundt klokka 2 norsk tid natt til søndag.

– Regimet i Iran sendte en massiv sverm av mer enn 200 drapsdroner, ballistiske raketter og krysserraketter, sier IDF-talsmann Daniel Hagari i en uttalelse. Han legger til at en jente er såret i angrepet, og at det er påført mindre skader på et israelsk militæranlegg.

Norge fordømmer angrepet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at han er dypt bekymret over utviklingen i Midtøsten etter at Iran angrep Israel med droner og raketter.

– Norge fordømmer Irans ulovlige og farlige angrep mot Israel, skriver statsministeren i et innlegg på X, tidligere Twitter.

– Videre opptrapping må forhindres. Vi ber alle parter om å vise størst mulig tilbakeholdenhet, fortsetter han.

Fikk hjelp av USA

I en separat uttalelse melder IDF at «flere titalls raketter» ble identifisert mens de var på vei mot israelsk territorium, og at de fleste ble avskåret før de nådde Israel.

Flere titalls israelske jagerfly er stadig på vingene og jobber med å avskjære «alle trusler i luften» som nærmer seg Israel, heter det videre i uttalelsen.

Britiske og amerikanske fly har bistått operasjonene. Også jordanske fly har ifølge Reuters vært på vingene for å avskjære flere droner. Nyhetsbyråene AP, AFP og Reuters har meldt om lyden av eksplosjoner over blant annet Jerusalem, der den israelske regjeringen har hovedsete, og over Jeriko på den okkuperte Vestbredden.

Israelske medier melder imidlertid at det primært er lyden av luftvern som stanser raketter og droner, og ikke lyden av vellykkede angrep mot mål på bakken.

Like før klokka 3 norsk tid nedjusterte israelske myndigheter et varsel til befolkningen i flere områder om å oppholde seg i nærheten av tilfluktsrom, et mulig tegn på at trusselen fra det iranske angrepet anses å være over.

Iran sier de handlet i selvforsvar

Irans militære sier at deres drone- og rakettangrep mot Israel natt til søndag, oppnådde alle mål som ble satt.

– Operasjonen ble vellykket gjennomført fra i går kveld til i morges, og oppnådde alle sine mål, sier Mohammad Bagheri i det iranske militæret til statlig iransk TV.

Iran betegner angrepet som et selvforsvar etter Israels angrep mot det iranske konsulatet i Syria tidligere i april, der sju medlemmer av Irans Revolusjonsgarde ble drept i tillegg til flere sivile.

Bagheri sier at Irans angrep var rettet mot et etterretningssenter og flybasen. Ifølge ham var det fra denne basen de israelske flyene som ble brukt i angrepet mot konsulatet, tok av fra.

– Begge disse målene ble betydelig ødelagt og satt ut av drift, ifølge Bagheri.

Ber om hastemøte i FN

Israel ber om at FNs sikkerhetsråd samles i et hastemøte for å fordømme Irans angrep på Israel.

Landet ønsker også at Sikkerhetsrådet skal erklære Den iranske Revolusjonsgarden som en terrororganisasjon.

– Det iranske angrepet utgjør en alvorlig trussel mot global fred og sikkerhet, og jeg forventer at Sikkerhetsrådet benytter seg av alle tilgjengelige virkemidler for å ta konkret grep mot Iran, skriver Israels FN ambassadør Gilad Erdan på X.