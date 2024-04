Vatikanet raser mot surrogati og kjønnsteori: – En alvorlig trussel mot menneskeverdet

Praksisene bryter Guds plan for menneskelivet, heter det i dokumentet «Dignitas Infinita», en 20-siders erklæring fra Vatikanet, som blant annet tar for seg den katolske kirkens syn på surrogati og kjønnsteori.

Vatikanet arbeidet med dokumentet i fem år, før erklæringen ble godkjent 25. mars av pave Frans, som beordret at det skulle publiseres.

Det var knyttet spesielt mye spenning til seksjonen om kjønnsteori, der kirken gjentok sin avvisning at ideen om at man kan endre kjønn.

– Ikke lek Gud

Vatikanet står fast på at «Gud skapte menn og kvinner som biologiske forskjellige, separate vesener», og gjentok at mennesker ikke må tukle med livets plan og «gjøre seg selv til Gud».

– Enhver tukling med kjønn risikerer å true den unike verdigheten personen har fått fra unnfangelsesøyeblikket, heter det.

Kirken raser også mot surrogati, som det hevdes krenker både surrogatmoren og barnets verdighet.

– Barnet har rett til å ha et fullt menneskelig, og ikke kunstig indusert, opphav, står det.

Står opp for homofile

Enkelte i kirken har omtalt erklæringen som et slags nikk til konservative katolikker etter at publiseringen av et annet eksplosivt dokument der velsignelsen av likekjønnede par ble godkjent, utløste kritikk fra konservative biskoper rundt om i verden, spesielt i Afrika.

Men selv om Vatikanet avviser kjønnsteori i sin nye erklæring, retter kirken seg også mot land som kriminaliserer homofili. Det nyeste dokumentet gjentar pavens uttalelse fra et intervju med AP i 2023 om at «homofili ikke er kriminelt», noe som gjør påstanden til en del av Vatikanets doktrine.

Erklæringen fordømmer tortur, fengsling og henrettelser av mennesker på bakgrunn av seksuelle legning som noe som er i strid med menneskeverdet.

Gjentar kjente doktriner

Naturlig nok gjentar kirken også flere velkjente katolske doktriner, som at abort og aktiv dødshjelp er synd. Det står også at fattigdom, krig, menneskehandel og tvungen flukt utgjør en trussel mot menneskeverdet.

Det er likevel kirkens avvisning av kjønnsteori som står i sentrum. Vatikanet publiserte sin mest konkrete uttalelse om kjønn i 2019, da Kongregasjonen for katolsk utdanning avviste ideen om at folk kan velge eller endre kjønn.

Kirken konkluderte den gang med at det å være ikke-binær er et symptom på det «forvirrede begrepet frihet» og et «øyeblikkelig begjær» som karakteriserer postmoderne kultur.

– Den verste faren

Erklæringen kommer til tross for at pave Frans gjennom sitt pavedømme har gjort det til en viktig prioritet å nå ut til skeive. Han har blant annet tatt til orde for at transpersoner kan være katolikker, og insistert på at den katolske kirken må ønske alle Guds barn velkommen.

Likevel har han fordømt kjønnsteori som den «verste faren menneskeheten står overfor i dag», og kalt det en «stygg ideologi» som truer med å oppheve gudgitte forskjeller mellom mann og kvinne.

Vatikanets nye dokument kommer på et tidspunkt der transpersoner opplever at rettighetene deres er under angrep, deriblant i USA.