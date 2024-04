FNs menneskerettighetsråd krever stans i våpensalget til Israel

Resolusjonen tar til orde for å stanse salg og overføring av våpen, ammunisjon og annet militært utstyrt. Den er utarbeidet av Pakistan og støttes av rundt 50 land.

Nyhetsbyrået AP skriver at resolusjonen også tar til orde for å utnevne FN-granskere til å melde fra om forsendelser av våpen, ammunisjon og såkalte flerbruksmateriell, som kan brukes til både sivile og militære formål. I tillegg ber den om å styrke tilgangen til vann for Gazas befolkning og om å sikre at mer nødhjelp får komme inn.

Rådet ber også om at Israel holdes ansvarlig for mulige krigsforbrytelser og mulige forbrytelser mot menneskeheten på Gazastripen.

Resolusjonen er ikke bindende.

Tysk og amerikansk motstand

28 land stemte for resolusjonen, mens 13 avsto fra å stemme. Seks land stemte nei, blant dem USA og Tyskland.

Israel, og iblant USA, har flere ganger kritisert rådet for å ha en angivelig antiisraelsk slagside. Rådet har vedtatt langt flere resolusjoner mot Israel for krigføringen mot palestinerne enn mot noe annet land, skriver AP.

Samtidig får det kritikk for at flere land som kritiseres for menneskerettsbrudd, er medlem.

Blodig krig

Det er første gang FNs menneskerettighetsråd har tatt stilling til spørsmål rundt den til nå blodigste krigen på Gazastripen. Mer enn 33.000 mennesker er ifølge myndighetene der drept.

I tillegg er 1,7 millioner av Gazas 2,3 millioner innbyggere drevet på flukt fra sine hjem.

Drøyt 1,1 millioner mennesker står ifølge FN på randen av hungersnød, og ytterligere 850.000 sulter. Flere titall barn er alt døde av sult.

Krigen brøt ut etter Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober der rundt 1140 mennesker ble drept og cirka 250 tatt som gisler.