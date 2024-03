Stjålet dåpsfat tilbake i kirken på Modum Bad

I midten av februar ble et dåpsfat og en rekke andre sølvgjenstander stjålet fra Olavskirken på Modum Bad. Nå gleder sykehusprestene seg over at sølvet er kommet til rette igjen.

– Det er en stor lettelse, sier ledende sykehusprest Idun Strøm Sefland.

Fatet er i massivt sølv, med inngraveringen «La de små barn komme til meg». Det ble også stjålet en sølvmugge tilhørende dåpsritualet og mange sølvbeger.

Dåpsfatet kom først til rette denne uka, mens de andre sølvgjenstandene dukket opp for halvannen uke siden. Sølvet har tilhørt kirken siden den var ny for rundt 50 år siden. Det er i bruk så å si hver uke under kveldsmessen.

Olavskirken er en privat kirke som er eid og driftet av Modum Bad. Kirken ligger på behandlingsstedets område og har vært åpen hele døgnet. Heretter blir den låst om nettene.