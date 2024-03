Død, sult og lidelse preger ramadan i Gaza

Sent søndag kveld ble det kalt til bønn ved flere av Gazas utbombede moskeer, og midt i krigens inferno forsøkte enkelte å spre et lite glimt av glede.

Tre av fire innbyggere i Gaza er ifølge FN drevet på flukt fra sine hjem, og mange av dem lever i provisoriske teltleirer lengst sør på landstripen.

Noen markerte inngangen til ramadan ved å dekorere teltene sine med lys og annen pynt, og en video fra en av de FN-drevne skolene som nå fungerer som hjem for tusenvis av familier, viste sang og dansende barn.

Ingen feiring

Men Gazas innbyggere har lite å feire etter fem måneder med intense israelske angrep der over 31.000 mennesker er drept og nærmere 73.000 er såret, ifølge palestinske helsemyndigheter. Over 70 prosent av ofrene er barn og kvinner.

Store deler av Gazastripen er lagt i ruiner, og fastemåneden ramadan utgjør liten eller ingen endring for hundretusenvis av palestinere som alt sulter.

– Man ser ingen glade ansikter, sier Sabah al-Hendi, som søndag forsøkte å finne matvarer han hadde råd til i Rafah.

Prisene er skyhøye på det vesle som fins av matvarer i Gaza, og stadig færre har ifølge FN råd til mer enn ett måltid om dagen. Mange går uten mat i dagevis, og ifølge FN dør palestinske barn av sult.

– Alle er triste, alle familier har martyrer, sier Hendi.

Flyslipp

Håpet om å få på plass en avtale om våpenhvile og fangeutveksling før ramadan, brast. Forhandlingene har tilsynelatende gått i stå, og de israelske angrepene fortsetter.

Israel nekter ifølge FN å slippe inn nok nødhjelp, og USA og flere andre land har begynt med flyslipp.

Flyslipp er en svært kostbar og lite effektiv måte å frakte inn nødhjelp på, og kan uansett bare dekke en liten brøkdel av behovene.

Angrep

Krigen begynte da Hamas-krigere brøt seg gjennom de israelske sperringene og angrep det sørlige Israel 7. oktober.

Rundt 1140 mennesker ble drept i angrepet, blant dem 332 israelske soldater og 57 politifolk. De øvrige var sivile, blant dem 36 barn.

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) bortførte rundt 250 israelere og utlendinger under angrepet, men har siden frigitt 110 i fangeutveksling. Tre av gislene er reddet av israelske styrker, men over 130 andre er ikke gjort rede for.

Israelsk etterretning skal ha konkludert med at over 30 av dem ikke lenger er i live. Mange er ifølge Hamas drept i israelske angrep.

Netanyahu truer

Hamas nekter å frigi de resterende før Israel går med på å avslutte angrepene, men Israels statsminister Benjamin Netanyahu utelukker dette og fastholder at den palestinske bevegelsen skal nedkjempes en gang for alle.

Netanyahu truer også med å sende bakkestyrker inn i Rafah, der over halvparten av Gazas 2,3 millioner innbyggere nå har søkt tilflukt og lever i overfylte teltleirer og bygninger som ikke er bombet.

Trusselen er møtt med kraftige advarsler fra hjelpeorganisasjoner og flere land.

– Konsekvensene av et fullskala angrep på Rafah vil være ufattelige og gjøre området til en gravplass, slo Avril Benoit i Leger Uten Grenser nylig fast.

Militærhjelp fra USA

Joe Biden er blant dem som har advart Israel mot å sende bakkestyrker inn i Rafah. Men den amerikanske presidenten høster samtidig massiv kritikk fordi USA fortsatt forsyner Israel med militærhjelp.

Ifølge Yehoshua Kaliskyv ved Institute for National Security Studies i Tel Aviv har USA sendt 280 flylaster og mellom 40 og 60 store skipslaster med til sammen 28.000 tonn våpen, ammunisjon og militært utstyr til Israel siden oktober.

I en tale i forbindelse med starten på ramadan kommenterte ikke Biden militærhjelpen, men erkjente at palestinerne lider.

– Når muslimer verden over de neste dagene og ukene samles for å bryte fasten, vil mange av dem tenke på lidelsene til det palestinske folk. Det gjør jeg også, sa Biden.

Nødhjelp sjøveien

USA og andre land planlegger nå å frakte nødhjelp til Gaza via sjøveien, men mangelen på havneanlegg gjør at dette tidligst kan skje om flere uker.

Den spanske hjelpeorganisasjonen Open Arms har i løpet av de neste dagene planer om å sende et skip med 200 tonn mat fra Kypros, men det er også uklart når den hjelpen er framme.

Israel krever å få inspisere alle forsendelser til enklaven, og skipet vil derfor trolig bli bordet før det når Gaza.

Lastebiler med nødhjelp står oppstilt på egyptisk side av grensa til Gaza, og skip med nødhjelp har også lagt til kai i Ashkelon i Israel. Ifølge FN blir også der mesteparten holdt tilbake.

Skader Israel

– Netanyahu skader nå med sin politikk Israel mer enn han hjelper landet, slo Biden fast i helgen.

I et intervju med MSNBC ba han den israelske statsministeren om å ta større hensyn til sivilbefolkningen i Gaza og «alle de sivile livene som går tapt».

– Du kan ikke ha ytterligere 30.000 døde palestinere, var hans klare budskap til Netanyahu.