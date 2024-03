Rundt 30 norske borgere er fremdeles i Gaza

Fem måneder inn Gaza-krigen, er det fremdeles rundt 30 norske borgere og personer med tilknytning til Norge som oppholder seg i Gaza.

De har bedt om bistand fra norske myndigheter til å komme seg ut fra Gaza. Rundt halvparten av dem er barn.

– Vi bistår de vi kan med å krysse grensen til Egypt og for videre reise derfra til Norge. Det er flere aktører som må gi tillatelse for utreise gjennom Rafah.

Det opplyser statsekretær Andreas Kravik i en epost til Vårt Land.

– Flere forlatt Gaza de siste ukene

Da Israel angrep Gaza, oppholdt det seg rundt 300 norske borgere eller med norsk tilknytning der. Flyet med de første norske borgerne som ble evakuert landet i Norge 18. november i fjor.

– Det er flere norske borgere og personer med tilknytning til Norge som har forlatt Gaza de siste ukene, senest i forrige uke, opplyser UD.

Det har kommet til noen nye personer på lista de siste ukene, så antallet er i stadig bevegelse.

– Løpende kontakt

I begynnelsen av desember opplyste UD at alle norske borgere enten allerede hadde forlatt Gaza eller har fått tillatelse til å reise ut.

Pressetalsperson Mariken Bruusgaard Harbitz i UD opplyste til TV 2 i februar at alle på evakueringslisten har vært klarert for innreise til Norge av norske utenriks- og justismyndigheter før de ble satt på liste og formidlet til andre lands myndigheter.

Utreise fra Gaza krever også godkjennelse av andre lands myndigheter.

Utenriksdepartementet sier til Vårt Land at de fortsetter å være «i løpende kontakt med relevante myndigheter for å bidra til at de som ønsker det får reise ut.»

– Vi har jevnlig kontakt med alle som har bedt om bistand til utreise, sier Kravik.

Flyktninger stuet sammen i Rafah

Rafah er en av tre grenseoverganger ut fra Gaza, og ligger helt sør. Før krigen bodde det rundt 280.000 i grensebyen. Nå huser byen rundt 1,5 millioner. Over millionen er presset sørover fra Nord-Gaza, av israelske styrker.

– Jeg frykter et blodbad dersom israelske styrker nå rykker inn i Rafah, sa utenriksminister Espen Barth Eide nylig til NTB.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har tidligere gitt ordre til militæret om å forberede seg på å rykke inn i Rafah. Rundt halvparten av flyktningene som er stuet sammen i Rafah er barn.

Sender nødhjelp via sjøveien til Gaza

Fredag opplyste EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen at EU satser på å åpne en maritim humanitær korridor fra Kypros til Gaza på søndag.

Storbritannia skal samarbeide med USA om å bringe nødhjelp til Gaza via sjøveien, ifølge den britiske utenriksministeren.

– Menneskene i Gaza har desperate humanitære behov, skriver utenriksminister David Cameron i sosiale medier.

Den muslimske fastemåneden Ramadan starter 10. mars.