Israels Eurovision-låt «October Rain» kan bli avvist: Handler den om Hamas-angrepet?

Blant annet bruker en mye lest, israelsk gratisavis på høyresiden, Israel Hayom, overskriften «Ordene som kan få Israel til å holde seg unna Eurovision Song Contest».

Ifølge Jerusalem Post inneholder det israelske bidraget «October Rain», som skal fremføres av Eden Golan, klare referanser til Hamas-angrepet på landet 7. oktober.

Vil ikke endre

Den israelske kringkasteren KAN bekreftet onsdag at man var i dialog med EBU om sangen, men la til: «Vi vil ikke endre ordene eller sangen, selv om det medfører at Israel ikke deltar i Eurovision i år».

– Oktober er så assosiert med den 7. oktober at selv om låten rent teknisk handler om noe annet, kommer det ikke til å være mulig å skille det fra hverandre, sier Eurovision-forsker Zoe Jay ved universitetet i Helsingfors til Sveriges Radio.

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) skal ha bekreftet til HuffPost UK at den er i ferd med å gjennomgå sangteksten, men at prosessen er konfidensiell til en endelig avgjørelse er tatt.

«Alle kringkastere har frist til 11. mars på å sende inn sine bidrag formelt. Hvis en sang anses som uakseptabel av en eller annen grunn, gis kringkastere muligheten til å sende inn en ny sang eller ny tekst i henhold til reglene for konkurransen», heter det i uttalelsen fra EBU.

«Jeg holder på å bli gal»

Her er noe av teksten som blir sunget på engelsk, gjengitt i Israel Hayom:

Evening/

Everything is black and white/

Who is the fool/

Who told you boys don’t cry/

Hours and hours/

and flowers/

Life is not a game for the cowards …/

While time goes by/

Every day/

I’m losing my mind/

Holding on

Sangen er på engelsk, men tre linjer på slutten er på hebraisk ifølge nettavisen:

There’s no air left to breathe /

No place, no me from day to day.

Sanger ender med strofen They were all good children each one of them

Armenia måtte endre tekst

Israels kultur- og idrettsminister Miki Zohar hevder at «October Rain», som dels synges på hebraisk og dels på engelsk, «uttrykker følelsene til folket og landet i disse dager, og ikke er politisk». Han oppfordrer ifølge Jerusalem Post EBU til å «handle profesjonelt og nøytralt, og ikke la politikk påvirke kunsten».

I 2015 måtte Armenia endre teksten i sitt bidrag «Face the Shadow», som egentlig het «Don’t Deny» og skal ha blitt oppfattet som en oppfordring til å anerkjenne folkemordet på armenerne. I 2021 ble Belarus sitt bidrag avvist av EBU for å inneholde et politisk budskap.

---

EUROVISION SONG CONTEST

Den internasjonale sangkonkurransen holdes i Malmø 6.–11. mai siden Sverige vant i 2023.

Norges bidrag er «Ulveham» med bandet Gåte.

---

Kledd i militære farger

Den nasjonale konkurransen HaKokhav HaBa, om hvilken sang som skal representere Israel i Eurovision-konkurransen, ble også farget av Israel-Hamas-krigen. Filmopptakene til konkurransen ble først utsatt i samråd med det israelske forsvaret IDF.

Da filmene skulle TV-sendes, ble de utsatt to ganger. Første gang fordi to døde soldater skulle minnes. Andre gang fordi myndighetene holdt pressekonferanse om krigen.

MILITÆR-KLEDD? Bildet av den israelske sangeren Shai Tamino i militære farger, gjengitt på Eurofestivalnews.com. (Skjermdump Eurofestivalnews.com)

En av kandidatene, Shai Tamino, framførte sin sang iført militæreffekter. Dette vakte reaksjoner på nettsider som følger de ulik landenes nasjonale Eurovision-konkurranser: Eurofestivlanews.com mente at Israel gjorde konkurransen til en promotering av krig og noe som stred mot konkurransens prinsipper.

Nettsiden Eurovoix.com hevder også at jurymedlemmer var kledd i uniform. I en erklæring mener de som står bak nettsiden at dette viser «en klar intensjon fra den israelske kringkasteren om å bruke den nasjonale utvelgelsen som et politisk verktøy for å promotere militære handlinger».

Rop om boikott

I disse landene er det sterke stemmer som har tatt til orde for at Israel bør boikottes fra den internasjonale finalen i Malmø 6.–11. mai: Norge, Sverige, Nederland, Hellas, Island, Danmark, Irland, Finland, Spania og Slovenia.

NRK har avvist at Norge vil boikotte Israel fra konkurransen. På Island har artister og komponister bedt om at Israel trekker sitt bidrag hvis Israel ikke boikottes.