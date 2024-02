Kirkens Nødhjelp-partner angrepet i Ukraina: To ansatte drept

Torsdag ble to ansatte i den sveitsiske partnerorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp drept i et angrep sør-øst i Ukraina. Det skjedde mens de var på jobb for organisasjonen. Flere ansatte ble også såret i angrepet.

Det skriver Kirkens Nødhjelp i en pressemelding fredag.

– Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om at to av våre venner fra vår partnerorganisasjon HEKS ble drept i et angrep i går. Flere av de ansatte er også såret som følge av angrepet, og det jobbes nå med å evakuere dem, sier utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp, Arne Næss–Holm, i pressemeldingen, og fortsetter:

– Flere av de ansatte er også såret som følge av angrepet, og det jobbes nå med å evakuere dem. Våre tanker og bønner går nå til familiene til de rammede, sier Næss-Holm, som legger til at Kirkens Nødhjelp fordømmer angrepet på de humanitære arbeiderne på det sterkeste.

– Brudd på internasjonal humanitær lov

– Angrep på humanitære er et klart brudd på internasjonal humanitær lov, og må aldri aksepteres. Nødhjelpsarbeidere skal og må aldri bli et mål, sier utenlandssjefen.

HEKS er nødhjelpsorganisasjonen til den protestantiske kirka i Sveits. I Ukraina driver organisasjonen blant annet med distribusjon av nødvendige varer, som hygieneartikler, drikkevann og mat.

– Selv om angrepet ikke har rammet ansatte i Kirkens Nødhjelp, er et angrep på humanitære aktører generelt og våre partnere spesielt noe vi reagerer sterkt på, konkluderer Næss-Holm.

Flere angrep på humanitære arbeidere

I tillegg til angrepet mot den sveitsiske hjelpeorganisasjonen, ble det torsdag kjent at også to franske hjelpearbeidere er drept i et russisk angrep i Kherson-regionen sør i Ukraina.

Det opplyser lokale myndigheter.

Kherson-guvernør Oleksandr Prokudin skriver på Telegram at de to ble drept i et russisk droneangrep mot byen Beryslav torsdag ettermiddag og at tre andre utlendinger og en ukrainer ble såret. Det er ikke kjent hvilken nasjonalitet de tre sårede utlendingene har.

Opplysningen er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men russiske styrker utfører hyppige angrep mot deler av Kherson-regionen, der russerne trakk seg ut i slutten av 2022.

Franske myndigheter har så langt ikke kommentert opplysningen.