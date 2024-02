Ikke med på solidaritetsmarkering mot antisemittisme

– Jeg er tom for ord, derfor deltok jeg torsdag på markeringen utenfor Stortinget, sier Kari Veiteberg til Vårt Land. I oktober i fjor meldte magasinet Minerva at Veiteberg er medlem i Palestinakomiteen.

– Noen markeringer går jeg forbi, andre stopper jeg opp ved, sier biskopen.

Oslo-politiet opplyste torsdag til Dagbladet at de var varslet om en aksjon mellom klokka 8 og 10, og at de anså demonstrasjonen for lovlig, selv om den ikke foregikk på Eidsvolls plass foran Stortinget der demonstrasjoner normalt foregår.

«Viktig kristen solidaritetsmarkering»

Lørdag arrangerer en rekke kirkesamfunn og organisasjoner en markering mot antisemittisme utenfor Stortinget. Markeringen «Bli med i kampen mot antisemittisme» er, skriver Israelsmisjonen på egen hjemmeside, en «Viktig kristen solidaritetsmarkering med det jødiske folk og Israel».

«Som kirke står vi sammen med det jødiske folk. 3. februar inviterer derfor en rekke kirker og kristne organisasjoner til markering for å vise at det skal være trygt å være jøde», heter det i et opprop fra Israelsmisjonen.

– Skal du være med på denne markeringen, Veiteberg?

– Hvem står bak?

Når Vårt Land lister opp de som støtter oppropet og markeringen, opplyser Oslos biskop at hun viser til hva preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, har sagt om deltagelsen – og at hun har et kirkelig arrangement i kalenderen lørdag.

Svein Valle vigsles til biskop SJEFSBISKOP: Olav Fykse Tveit er preses i Den norske kirke. (David Engmo/NPK)

Preses: Kirken er restriktiv

Fykse Tveit sier til Dagen at kirken er «svært restriktiv med å slutte seg til andres markeringer og tekster.»

– I bispekollegiet drøfter vi hva vi deltar på og ikke, sier Veiteberg.

– Var din deltagelse på torsdagens markering drøftet i kollegiet?

– Det var en blomsterutdeling, og ikke et arrangement som var naturlig å drøfte i bispekollegiet.

Den norske kirke er ikke blant underskriverne, det er derimot biskop emeritus Ole Christian Kvarme, som var Oslo-biskop før Veiteberg. På grunn av rehabilitering etter sykdom kan han ikke delta på markeringen i Oslo lørdag.

For Kvarme, som er tidligere misjonsprest i Israelsmisjonen og Oslo-biskop, var det veldig naturlig å skrive under oppropet:

– Det handler om et oppgjør mot antisemittisme. Og det er viktig at vi griper fatt i den økende antisemittismen her hjemme de siste månedene.

Ole Christian Kvarme BISKOP: Ole Christian Kvarme var biskop i Oslo i årene 2005-2017. (Giulia Troisi)

– Nødvendig solidaritet

Israelmisjonen skriver at lørdagens markering er en «Viktig kristen solidaritetsmarkering med det jødiske folk og Israel».

– Er det da implisitt at man støtter Israels krig i Gaza, Kvarme?

– Jeg skjønner hvorfor du stiller spørsmålet, men dette er altså ikke en uttalelse som handler om krigen. Det handler om et oppgjør med antisemittisme, og den nødvendige solidariteten vi kristne må ha med det jødiske folk. Også med med hensyn til jøder i vårt eget land. For meg solidariteten med det jødiske folk viktig. Samtidig har jeg i alle år hatt nær kontakt med palestinere. Denne uttalelsen er veldig tydelig på oppgjør med antisemittisme. Dette gjør ikke at vi glemmer befolkningen i Gaza og palestinerne, og det gjør vi heller ikke i denne uttalelsen, sier Kvarme.

Kvarme gikk av som biskop i Oslo i 2017. Han var misjonsprest i Haifa for Israelsmisjonen i 1976–1981 og bestyrer for Israelsmisjonns Caspari Center i Jerusalem 1982–1986.

Har sagt nei

Ledelsen i Den norske kirke har takket nei til markeringen lørdag, melder Dagen.

– Den norske kirke støtter på flere måter kampen mot antisemittisme og fordømmer angrep på jøder i ord og holdninger, sier preses Olav Fykse Tveit til avisen, og utdyper:

– Vi tar tydelig avstand fra både Hamas’ terror og hvordan Israels krigføring nå rammer sivile og utsletter hjem på Gaza, og mener dette må være et utgangspunkt for alle markeringer i denne situasjonen.

---

Disse står bak oppropet

Pinsebevegelsen, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Frikirken, Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet, Ungdom i Oppdrag, Normisjon, Misjonskirken, Den nordisk-katolske kirke, Den Norske Israelsmisjon, Kvinner i Nettverk, Jesuskvinner, Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, Ordet og Israel, Daniel Sæbjørnsen, Mgr. Bernt Eidsvig Can.Reg. (Biskop i Oslo katolske bispedømme), Mgr. Erik Varden OCSO (Biskop av Trondheim katolske stift og apostolisk administrator av Tromsø katolske stift), Ole Christian Kvarme (biskop emeritus i Den norske kirke).

---