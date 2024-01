Stjerneregissør Martin Scorsese møtte paven

Under det korte møtet ga Scorsese en bok til paven, og de to ble tatt bilder av mens de holdt opp en filmklapper, opplyser Vatikanet.

Scorsese er oppvokst i en italiensk katolsk familie i New York.

Før det private møtet deltok regissøren sammen med datteren Francesca på en av pavens ukentlige møter med folket. Også den amerikanske skuespilleren Lily Gladstone var med.

37-åringen spiller en av hovedrollene i Scorseses siste film «Killers of the Flower Moon» og er nominert til Oscar for beste kvinnelige skuespiller.