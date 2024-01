Innstilt som ny leder i Den norske Forfatterforening

Tidlig i januar meldte Brynjulf Jung Tjønn at han går av som leder i foreningen. Dette skjedde under ett år etter han ble valgt som leder i mai i fjor.

– Det er et privilegium å være leder i Norges viktigste skribentorganisasjon, som er tuftet på litterær kvalitet. Men samtidig som jeg har vært leder, har også forfatterskapet mitt fått mer oppmerksomhet, og det har vokst fram skriveprosjekter som jeg ikke har fått utviklet videre, skrev han i et nyhetsbrev.

Viktig tid for norsk litteratur

Nå har valgkomiteen innstilt styremedlem Bjørn Vatne som hans etterfølger. Det melder foreningen på sin hjemmeside. Han skal sitte som leder i ett år fram til nytt ordinært valg i 2025.

– Jeg er glad for at valgkomiteen tror jeg kan gjøre en god jobb. Skulle jeg bli valgt, er det selvfølgelig et privilegium å ha en finger på rattet i en så viktig tid for norsk litteratur, skriver han til Vårt Land.

Han forteller at han skal fortsette det gode arbeidet til Brynjulf Jung Tjønn.

– Noen ting gir seg selv: Vi må lande en ny normalkontrakt sammen med de andre skribentorganisasjonene. Samtidig må vi sikre at komiteen som innstiller til Statens kunstnerstipend fremdeles skal bestå av fagfeller som leser i dybden.

Selv er han opptatt av at faget og håndverket skal respekteres for det det er.

– Personlig er jeg opptatt av at kunstnere, uansett felt, skal oppleve at faget og håndverket deres respekteres for det det er: En unik kompetanse, som kommer fra utdannelse eller fordypning over lang tid. I et samfunn som preges av målstyrte, kjappe prosesser er kunstnere en viktig motvekt, og en veiviser bort fra selvfølgelighetene.

«En god leder»

Vatne har studert sosiologi og medievitenskap, og gått to år på Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø. Han har også gitt ut fire romaner.

I valgkomiteens begrunnelse skrives det blant annet:

«Med sin journalistbakgrunn og styreerfaring har han vist seg engasjert, lyttende og reflektert; han ser alltid en sak fra flere sider, og har dessuten en personlighet som vekker tillit og dialog. Vatne kommuniserer tydelig og har god forståelse for utfordringer DnF står overfor. Valgkomiteen har tillit at Bjørn Vatne vil være en god leder i året som kommer.»